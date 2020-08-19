Коммунальщикам грозит срок из-за гибели ребенка в ДТП на севере Крыма

К гибели маленькой девочки в ДТП в Джанкойском районе Крыма могла привести халатность работников местного МУПа, которые своевременно не убрали земляную насыпь с дороги после ремонта водопровода.

К такому выводу пришли сотрудники Джанкойской межрайонной прокуратуры по результатам проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Как сообщалось, 13 августа в селе Новосельцево на улице Гагарина водитель ВАЗа в состоянии алкогольного опьянения сбил троих детей. Четырехлетняя девочка скончалась на месте, десятилетняя и двухлетняя девочки получили телесные повреждения.

По данным МВД Крыма, водитель съехал с дороги на насыпь грунта, а оттуда - на тротуар, где стояли дети. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он арестован.

Как сообщили в прокуратуре РК, в ноябре 2019 года МУП «Райбытсервис» ремонтировал участок водопровода по улице Гагарина, где впоследствии произошла трагическая авария.

«После проведения ремонтных работ траншея на протяжении девяти месяцев не была зарыта, земляная насыпь, ограничивающая движение транспортных средств с проезжей части не убрана, место проведения земляных работ не ограждено и соответствующими дорожными знаками не обозначено. Более того, производство указанных работ с органами ГИБДД не согласовано, ордер на проведение земляных работ не получен», – рассказали в пресс-службе.

Межрайонный прокурор направил результаты проверки в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по данной статье – до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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