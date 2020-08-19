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Какой сегодня праздник 19 августа
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Сегодня, 19 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Преображение Господне
Фото Правмир
Праздник Преображения Господнего принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом.
Чтобы явить Своим ученикам эту Небесную духовную славу, которая последует за временными страданиями, Господь преобразился перед своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном на горе Фавор — лицо Его просияло как солнце, одежды сделались белы, как свет.
Это традиционный праздник урожая — в церквях освящают плоды земли, то есть, яблоки, груши, сливы. Наибольшей популярностью и почетом пользуются яблоки, даже существует еще и третье название праздника — Яблочный Спас.
День рождения русской тельняшки
Фото womanadvice.ru
В России существует много интересных праздников, есть и такой – День рождения русской тельняшки, который отмечается 19 августа. Хотя он пока не является официальным, но весьма популярен. Особенно широко празднуют в Санкт-Петербурге, где энтузиасты отмечают его как собственную традицию.
Дата 19 августа тоже выбрана не случайно. Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин – генерал-адмирал, император Александр ІІ подписал указ о введении новой формы, которым тельняшка (специальная «нательная» рубаха) была введена как часть обязательной формы одежды русского моряка.
Яблочный спас
Яблочный Спас - день в народном календаре славян, приходящийся на 6 (19) августа. Являлся одним из первых праздников урожая; день, с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и зиме. У славян-католиков отмечен слабо.
По народным приметам, Яблочный Спас означает наступление осени и преображение природы. У восточных славян только с Яблочного Спаса позволялось есть яблоки и блюда из плодов нового урожая. В этот день они освящаются в церкви.
Также сегодня, 19 августа, отмечают такие праздники:
- Всемирный день фотографии (World Photography Day)
- День Мотострелковых войск России
- День пасечника в Украине
- Путч 19 августа 1991 года (Августовский путч)
- День превращения в бабочку
- День филателии (День почтовой марки)
- Международный день орангутана (International Orangutan Day)
- Всемирный день гуманитарной помощи (World Humanitarian Day)
- День врача китайской медицины
- День картофеля (National Potato Day) в США
- День коктейля «Черная корова» (Black Cow Root Beer Float Day) в США
- День авиации (National Aviation Day) в США
- День независимости Афганистана
- День горячей и острой пищи (National Hot and Spicy Food Day) в США
- День Августовской революции во Вьетнаме
Сегодня именины празднуют: Феоктист, Спас, Спасий.
Что происходило 19 августа в прошлые годы
1692 - за колдовство повешены пять женщин, случилось это в Массачусетсе (английские колонии в Северной Америке).
1812 - очередное сражение Великой отечественной войны 1812 г.бой у Валутиной горы (русские войска одержали тактическую победу над армиями Наполеона).
1874 - в качестве нижнего белья тельняшка утверждена как элемент формы матросов на Русском Флоте.
1941 - в бою под Войсковицами командир танка КВ-1 Зиновий Григорьевич Колобанов сумел уничтожить целую немецкую танковую колонну и вошел в историю как один из самых успешных советских танковых асов Второй мировой войны.
1943 - премьер-министр Великобритании У. Черчилль и Президент США Ф. Рузвельт заключили тайное соглашение по созданию атомной бомбы (союз имел явную антисоветскую направленность).
1945 - в ходе Маньчжурской операции советские войска наголову разгромили японскую Квантунскую армию.
1960 - впервые на орбите побывали две собаки Белка и Стрелка, доставил их туда советский космический корабль «Восток» (руководил данным проектом ученый С. П. Королев).
1993 - в Питере образована российская рок-группа Ночные Снайперы (лидер группы Диана Арбенина).
1996 - интернет-браузер Netscape Navigator обновился до версии 3.0 (с 2007 года поддержка и развитие браузера прекращены).
2004 - мировой интернет гигант «Google» начал продажу своих акций на фондовом рынке.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 19 августа. Какие праздники будут завтра?
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