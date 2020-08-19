К Земле незаметно приблизился астероид

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Астероид размером с автомобиль пролетел всего в 2950 километрах от Земли, что ниже почти всех искусственных спутников на орбите.

Возле Земли пролетел астероид 2020 QG на рекордно близком расстоянии. Его обнаружили только после прохождения точки максимального сближения. Об этом сообщает NASA.

Астероид 2020 QG, который получил серийный номер ZTF0DxQ, диаметром 3-6 метров пролетел на скорости около 12,3 км/с в 2950 километрах над южной частью Индийского океана в воскресенье, 16 августа.

Астероид был обнаружен обсерваторией спустя несколько часов после максимального сближения с Землей. Космический объект не представлял угрозы, даже если бы вошел в атмосферу Земли.

Напомним, 5 августа космическое тело размером с футбольное поле пролетело на минимальном расстоянии от Земли.

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