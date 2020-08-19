Эколог о «водных» решениях властей Крыма: а дальше что?

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Мероприятия, которые в последние месяцы предпринимают власти Крыма для решения вопроса дефицита воды, носят временный характер и не способны решить проблему глобально.

Такое мнение высказал президент Крымской академии наук, председатель крымской республиканской общественной организации «Экология и мир» Виктор Тарасенко.

По мнению ученого, строительство водоводов, которое в рекордно короткие сроки осуществили из Сакского района к Межгорненскому гидроузлу и со стороны Белогорска к Симферопольскому водохранилищу, смогут выручить республику «на два-три месяца».

«Но мы же не решаем вопрос глобально! Надо искать альтернативу. Я всегда гну свою линию: нужно интегрировано управлять территорией, воспроизводить, сохранять и бережно использовать, - подчеркнул Тарасенко. – Пока что да, того, что есть, хватит (на озвученные сроки – ред.). А дальше? Вдруг не пойдут дожди – что будем делать тогда?».

При этом проекты, связанные с опреснением морской воды, ученый отмел, поскольку они неоправданно дороги и невыгодны для региона. По его мнению, разумная альтернатива – использовать глубинные водоносные горизонты, которые располагают практически неограниченными запасами пресной воды.

«Чтобы создать стратегические запасы, нужно переходить на более глубокие горизонты – и мы знаем такие горизонты. Это никак не повлияет (на экологию – ред.): есть круговорот воды в природе малый, океан-океан, есть большой, океан-континент-океан. А есть глобальный, когда вода уходит на большие глубины и потом по глубинным разломам идет подогретая, поднимается и через пар снова уходит вверх. Это доказано. Эти источники совершенно не связаны с тем горизонтом, которым мы пользуемся сейчас: речь идет о глубинах в 800-1000 метров», - пояснил Тарасенко.

Подобный опыт глубинного водозабора уже пройден в Сахаре и в Монголии. В Крыму такая зона как минимум одна – в районе села Новоалександровка на границе Симферопольского и Белогорского районов.

«Мы ее выявили, доложили руководству – боятся! Вложить надо деньги, не так уж и много, чтобы пробурить 4-5 скважин. Каждая обойдется в 50-60 миллионов. В итоге, 300 миллионов – ну это же не те миллиарды, которые выбрасываются и временно решают проблемы, - рассуждает эколог. – Но мы не можем убедить. Нас спрашивают: а вы даете головы на отсечение?».

В начале августа состоялся торжественный запуск трубопровода, по которому началась переброска питьевой воды из Тайганского водохранилища в Симферополь. Благодаря нему Симферополь может получать до 50 тысяч кубометров воды в сутки.

Ранее в июне состоялся запуск водовода из Сакского района, по которому в Симферополь сегодня поступает вода из Ивановского и Вилинского водозаборов.

Совокупная подача составляет до 50 тысяч кубометров в сутки. Вода поступает на Межгорненский гидроузел, который не использовался со времен перекрытия Северо-Крымского канала.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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