Происшествия
Два жителя Челябинска осуждены в Крыму за незаконную банковскую деятельность
Два жителя Челябинска, которые вели незаконную банковскую деятельность в Крыму, приговорены Киевским районным судом Симферополя к условным срокам.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Установлено, что подсудимые, действуя в составе преступной группы, на территории Республики Крым осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) за денежное вознаграждение в размере не менее 6% от общей суммы перечислений, в результате чего получили доход в сумме более 9 млн рублей», – говорится в сообщении.
Суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемого им преступления с назначением наказания в виде трех лет лишения свободы каждому. Наказание назначено условно с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу не вступил.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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