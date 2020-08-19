Власть
Дело об убийстве севастопольского застройщика прекратил суд
конце декабря 2018 года была зверски убита 58-летняя Наталия Ляшкова — собственница компаний «Омега-Консорциум» и «Омега-НВ», собиравшихся застроить побережье бухты Омега (Круглая).
В Женщина, назвавшая себя подругой погибшей, рассказала, что «убил ее сожитель якобы на бытовой почве, но, учитывая какие там замешаны деньги, скорее всего, это была заказуха»; это было жестокое убийство, основная причина которого — ревность сожителя, который был директором в принадлежавшей Ляшковой фирме. Следком, к представителям которого обратилось наше издание, подтвердил факт убийства и уточнил, что «сожитель погибшей после трагедии сам позвонил в правоохранительные органы и сообщил, что совершил убийство во время ссоры с сожительницей, им дана явка с повинной».
Сожитель, как и положено в таких случаях, был арестован. Официально — это Вячеслав Лаврук, который действительно был директором фирмы «Омега-Консорциум», владение которой спустя время после трагедии перешло к Ольге Ляшковой — родственнице покойной Наталии Ляшковой. Уголовное дело Лаврука, обвиняемого в убийстве сожительницы, было передано в Ленинский райсуд Севастополя для рассмотрения по существу в мае 2019 года. Его рассмотрение длилось до конца июня 2020 года (с отложениями рассмотрения и тремя назначениями экспертиз).
По версии следствия, пьяный Лаврук был дома вместе с сожительницей. Между ним и нею «из ревности произошла словесная ссора», во время которой у Лаврука «на почве внезапно возникшей неприязни... возник преступный умысел на убийство... посредством нанесения ей ударов ножом в область расположения жизненно важных органов». Он взял на кухне нож и пошел в спальню, где находилась сожительница, и там «умышлено нанес ножом множественные» удары по женщине, которая от полученных травм умерла на месте.
Однако уже 29 июня этого года Ленинский райсуд постановил прекратить уголовное дело и уголовное преследование — из межобластной туберкулезной больницы ГУ ФСИН по Ростовской области, где находился подсудимый, поступило свидетельство о смерти Лаврука. Его защитник и дочь посчитали возможным прекратить уголовное дело, на продолжении производства по уголовному делу они не настаивали и просили его прекратить. Такую же позицию заняли гособвинение и представитель семьи Наталии Ляшковой.
«Учитывая обстоятельства данного уголовного дела, принимая во внимание, что от близких родственников умершего подсудимого возражений против прекращения уголовного дела не поступило, а также отсутствие иных оснований, препятствующих прекращению уголовного дела и уголовного преследования, суд считает возможным уголовное дело и уголовное преследование в отношении Лаврук В.И. прекратить в связи с его смертью», — сказано в мотивировочной части постановления суда.
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