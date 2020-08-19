Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Краснодарском крае продлен режим повышенной готовности ● Один человек скончался от COVID-19 в Севастополе ● В Крыму растет количество жертв коронавируса ● В Крыму - резкое падение числа новых заражений коронавирусом ● Больницу в Армянске переоборудовали под ковидный госпиталь
Часть крымских школьников останется без звонков на перемены
Часть крымских школьников останется без звонков на перемены из-за введенных мер по недопущению распространения коронавируса.
Об этом журналистам сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«Помимо не совсем обычного начала 1 сентября… может быть, ряд школ не будет иметь привычных нам звонков на перемены. Расписание будет составлено таким образом, чтобы максимально разобщить учеников между классами», – сообщила Пеньковская.
На входе в школы будет проводится термометрия, в помещениях стоять рециркуляторы воздуха –крымские власти заказали 6 тысяч таких устройств. А вот регулярное тестирование учителей, персонала и учеников проводиться не будет. «Решение о проведении тестирования на территории полуострова нет. Тестирование персонала и школьников будет проводиться исключительно по эпидпоказаниям – в случае ухудшения эпидситуации в том или ином регионе», – пояснила Пеньковская.
С 1 сентября школы и другие учебные учреждения Крыма возвращаются к работе в очном формате.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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