Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Скончавшуюся от COVID медсестру из Севастополя наградят посмертно ● Коронавирус в Севастополе: Развожаев поручил усилить проверки гостиниц и кафе ● Пациентов с пневмонией в Крыму будут сразу изолировать в ковидных госпиталях ● Российские туристы возвращаются домой из Крыма зараженными COVID-19 ● Власти обещают, что крымские школы не будут закрыты осенью
Больницу в Армянске переоборудовали под ковидный госпиталь
Армянскую городскую больницу переоборудовали под госпиталь для приема зараженных коронавирусом.
Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.
«Эта больница была изначально, в марте, запланирована под ковидный госпиталь. Это плановое решение, никаких ни резких, ни экстренных случаев не было. Пока она ожидает ковидных больных – в случае увеличения количества. Туда будут поступать легкие и бессимптомные случаи», – сообщил Чемоданов.
Пациентов больницы распределили по другим больницам по маршрутизации.
В последние дни в Крыму резко увеличилось количество зараженных коронавирусом, выявляемых за сутки. В частности, рекордное количество выявленных случаев – 51 – было зафиксировано в минувшее воскресенье. За прошедшие сутки было подтверждено 36 новых случаев.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пациентов с пневмонией в Крыму будут сразу изолировать в ковидных госпиталях. Министерство здравоохранения Республики Крым изменило маршрутизацию пациентов с диагнозом «внегоспитальная пневмония» – теперь они отправляются для лечения коронавируса даже без подтвержденного теста.
Российские туристы возвращаются домой из Крыма зараженными COVID-19. После отпусков в Крыму и Краснодарском крае 13 жителей Тюмени вернулись домой с новой коронавирусной инфекцией, сообщил региональный оперативный штаб региона, пишет портал 72.ru.
В Крыму COVID находят в четыре раза чаще, чем раньше. Новую коронавирусную инфекцию у жителей Крыма стали выявлять в четыре раза чаще, чем в начале года, во время первого роста заболеваемости.
Работала в «красной зоне»: в Севастополе медсестра умерла от COVID-19. В Севастополе от COVID-19 скончалась медсестра 9-й горбольницы.
В Крыму - резкое падение числа новых заражений коронавирусом
За 18 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 13 случаев коронавирусной инфекции.
Крымские единороссы открестились от поехавшего за украинским паспортом членом своей партии
Экс-член ялтинского отделения «ЕР», попав в Конотоп, заявил об украинском статусе Крыма.
Годовой доход Поклонской вырос до 5,4 млн рублей
Доходы депутата Госдумы России от Крыма, бывшего прокурора полуострова Натальи Поклонской за год выросли на 700 тысяч.
В Крыму разгромили занимавший три парковочных места элитный лимузин
Владелец только приобрел автомобиль, чтобы организовать на полуострове бизнес.
19 часов назад
В Крыму объявлено экстренное предупреждение
19 часов назад
В Крыму мама пыталась убить свою дочь накануне свадьбы
18 часов назад
«Решили впихнуть в август весь сезон»: в Крыму запретили митинги, но разрешили фестивали
В Крыму в условиях продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции разрешили проводить фестивали – но не все. Глава Крыма Сергей Аксенов внес исключения в собственный указ о «режиме повышенной готовности» ради трех крупных российских фестивалей – Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel в августе и «Тавриды-АРТ» в сентябре.