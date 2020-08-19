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Коронавирус в Крыму

Больницу в Армянске переоборудовали под ковидный госпиталь

Армянскую городскую больницу переоборудовали под госпиталь для приема зараженных коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

«Эта больница была изначально, в марте, запланирована под ковидный госпиталь. Это плановое решение, никаких ни резких, ни экстренных случаев не было. Пока она ожидает ковидных больных – в случае увеличения количества. Туда будут поступать легкие и бессимптомные случаи», – сообщил Чемоданов.

Пациентов больницы распределили по другим больницам по маршрутизации.

В последние дни в Крыму резко увеличилось количество зараженных коронавирусом, выявляемых за сутки. В частности, рекордное количество выявленных случаев – 51 – было зафиксировано в минувшее воскресенье. За прошедшие сутки было подтверждено 36 новых случаев.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пациентов с пневмонией в Крыму будут сразу изолировать в ковидных госпиталях. Министерство здравоохранения Республики Крым изменило маршрутизацию пациентов с диагнозом «внегоспитальная пневмония» – теперь они отправляются для лечения коронавируса даже без подтвержденного теста.

Российские туристы возвращаются домой из Крыма зараженными COVID-19. После отпусков в Крыму и Краснодарском крае 13 жителей Тюмени вернулись домой с новой коронавирусной инфекцией, сообщил региональный оперативный штаб региона, пишет портал 72.ru.

В Крыму COVID находят в четыре раза чаще, чем раньше. Новую коронавирусную инфекцию у жителей Крыма стали выявлять в четыре раза чаще, чем в начале года, во время первого роста заболеваемости.

Работала в «красной зоне»: в Севастополе медсестра умерла от COVID-19. В Севастополе от COVID-19 скончалась медсестра 9-й горбольницы.

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