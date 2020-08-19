Больницу в Армянске переоборудовали под ковидный госпиталь

Армянскую городскую больницу переоборудовали под госпиталь для приема зараженных коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

«Эта больница была изначально, в марте, запланирована под ковидный госпиталь. Это плановое решение, никаких ни резких, ни экстренных случаев не было. Пока она ожидает ковидных больных – в случае увеличения количества. Туда будут поступать легкие и бессимптомные случаи», – сообщил Чемоданов.

Пациентов больницы распределили по другим больницам по маршрутизации.

В последние дни в Крыму резко увеличилось количество зараженных коронавирусом, выявляемых за сутки. В частности, рекордное количество выявленных случаев – 51 – было зафиксировано в минувшее воскресенье. За прошедшие сутки было подтверждено 36 новых случаев.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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