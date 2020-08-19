Архитектор назвал основную проблему Черноморского побережья

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Основная проблема всех курортных городов на Черноморском побережье – стихийная застройка и бизнес-проекты, не учитывающие интересы местных жителей.

Такое мнение высказал член союза архитекторов России Игорь Лозинский на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Многие наши города (на побережье – ред.) развивались достаточно стихийно – это и Сочи, и Анапа. Проблема развития заключалась и в том, что крупные девелоперские проекты захлестывали реальные потребности горожан. На первое место выдвигались интересы бизнеса, и зачастую это было в ущерб вообще какой-либо разумной градостроительной политике, - пояснил Лозинский. – Собственно говоря, и до сих пор мы это расхлебываем».

Единственным городом, которому удалось решить ряд проблем, сегодня является Сочи, но это удалось только благодаря подготовке к Олимпиаде 2014 года, считает специалист.

Другим городам на побережье Черного моря так не повезло.

«Адлер по-прежнему остается совершенно убитым городом, который застроен стихийно, а там, где застроен не стихийно, появились многоэтажные этажерки, которые совершенно нехарактерны для курортной сочинской архитектуры. То же самое может произойти в Крыму и, к сожалению, уже происходит, просто не такими дикими темпами», - заключил Лозинский.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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