Жители Карелии украли у евпаторийца 723 тысячи рублей и скрылись в Анапе

Двое жителей Карелии вскрыли автомобиль евпаторийца и похитили у него 723 тысячи рублей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«В дежурную часть ОМВД России по Евпатории обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестные тайно проникли в багажник его автомобиля, откуда похитили денежные средства в сумме 723 тысячи рублей, – говорится в сообщении. – В ходе осмотра было установлено, что замок багажника автомобиля потерпевшего не был поврежден физически. Стражи порядка определили, что автомобиль был вскрыт при помощи специального устройства, позволяющего считывать код сигнализации».

По данным МВД, злоумышленники следили за потерпевшим, который снимал выручку с банковских терминалов. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, полицейские смогли установить марку и госномер автомобиля, на котором перемещались похитители. В день совершения преступления автомобиль злоумышленников покинул Крым и въехал на территорию Анапы в Краснодарском крае. За ними отправились полицейские из Евпатории.

В Анапе крымским полицейским помогли местные сотрудники ГИБДД, которые остановили автомобиль подозреваемых. «Злоумышленниками оказались 41-летний и 46-летний жители Республики Карелия. В автомобиле подозреваемых было обнаружено и изъято специальное устройство считывания кода сигнализации, так называемый код-граббер. Задержанные доставлены в Евпаторию. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в пресс-службе.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Злоумышленники свою вину признали.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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