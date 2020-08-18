Власти Севастополя рассказали о состоянии сбитого скорой ребенка

В Департаменте здравоохранения Севастополя рассказали о состоянии ребенка, которого накануне вечером сбил автомобиль скорой помощи.

Известно, что мальчик в сознании, в состоянии средней степени тяжести.

«У него оскольчатый перелом бедра и ссадины на лице. Доктора осмотрели его, взяли анализ крови, провели УЗИ и компьютерную томографию, наложили гипс. Принимается решение о тактике лечения», - сообщили в пресс-службе депздрава.

Лечение ребенка на личный контроль взял директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов. Он встретился с отцом подростка и с работниками городской больницы №5, куда госпитализировали мальчика.

Как ранее сообщалось, ребенок переезжал дорогу на скейте по пешеходному переходу, когда на него наехала машина скорой помощи. Судя по записи с видеорегистратора очевидцев, в момент аварии автомобиль двигался без сирен. Однако в правительстве города объяснили это тем, что автоматический звуковой сигнал подается с интервалами, в момент ДТП в его подаче возникла пауза.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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