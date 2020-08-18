Власти потратят 20 млрд рублей на спасение Севастополя от затопления

фото © Новости Крыма

В Севастополе в ближайшие пять лет планируют построить ливневую канализацию, чтобы город перестало затапливать при каждом ливне.

Об этом рассказал врио губернатора Михаил Развожаев в прямом эфире в своих соцсетях.

По словам Развожаева, проект уже поддержал Владимир Путин, средства на него будут выделены. По предварительным оценкам, на проект уйдет порядка 20 миллиардов рублей.

«Это очень сложный инженерный комплекс, и в этом году первый участок, а их всего пять на весь большой Севастополь, мы начнем проектировать. После того, как они будут запроектированы, будут выделены деньги на строительство. Это очень большой и сложный проект пятилетнего масштаба», - рассказал Развожаев.

Из-за отсутствия полноценной системы ливневок во время дождей многие районы Севастополя буквально уходят под воду, затапливает дворы и проезды, а также придомовые территории. Сейчас ливневая канализация есть только в центральной части города и в Гагаринском районе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мэр Ялты решил лично закрасить граффити на фасадах городских зданий. В Ялте состоялась акция «Закрась граффити», в которой принял участие глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Власти Севастополя снова пообещали создать систему ливневой канализации в городе. В ближайшее время будет заключен контракт на проектирование первого участка в центральном районе города

Власти Ялты посчитали пешеходов на городской набережной. В июле по набережной Ялты прошлись 249 тысяч человек, утверждают в администрации города.

Симферополь и пригород останется без воды на сутки. Часть Симферополя и прилегающие районы останутся без воды на сутки с 17 по 18 августа из-за проведения аварийно-восстановительных работ.