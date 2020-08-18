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Власти потратят 20 млрд рублей на спасение Севастополя от затопления
фото © Новости Крыма
В Севастополе в ближайшие пять лет планируют построить ливневую канализацию, чтобы город перестало затапливать при каждом ливне.
Об этом рассказал врио губернатора Михаил Развожаев в прямом эфире в своих соцсетях.
По словам Развожаева, проект уже поддержал Владимир Путин, средства на него будут выделены. По предварительным оценкам, на проект уйдет порядка 20 миллиардов рублей.
«Это очень сложный инженерный комплекс, и в этом году первый участок, а их всего пять на весь большой Севастополь, мы начнем проектировать. После того, как они будут запроектированы, будут выделены деньги на строительство. Это очень большой и сложный проект пятилетнего масштаба», - рассказал Развожаев.
Из-за отсутствия полноценной системы ливневок во время дождей многие районы Севастополя буквально уходят под воду, затапливает дворы и проезды, а также придомовые территории. Сейчас ливневая канализация есть только в центральной части города и в Гагаринском районе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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