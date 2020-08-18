Власти объяснили, почему пропали мусорные контейнеры в Керчи

В ГУП «Крымэкоресурсы» объяснили, почему в Керчи пропали мусорные контейнеры.

По информации предприятия, 14 августа компания ООО «Сервисное агентство», не имея договорных отношений с «Крымэкоресурсами», вывезли 250 контейнеров.

«ТКО из этих баков было выгружено тут же на территории контейнерных площадок. Это привело к образованию мусорных навалов», – говорится в сообщении предприятия в Facebook.

В «Крымэкоресурсах» утверждают, что направили в Керчь дополнительно 10 единиц техники, 170 мусорных контейнеров.

Представители предприятия отметили, что подали иски против «ООО Сервисное агентство» на общую сумму 77 млн руб. по итогам работы за 2019 год.

Руководство «ООО Сервисное агентство» публично не комментировало случившееся.

По информации керченских СМИ, ситуация с пропажей контейнеров в городе произошла из-за «конфликта двух хозяйствующих субъектов»: генподрядчик – ООО «УМЭС» не заплатил субподрядчику – ООО «Сервисное агентство», в итоге последний вывез свои контейнеры из дворов Керчи.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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