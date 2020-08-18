Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму COVID находят в четыре раза чаще, чем раньше ● Работала в «красной зоне»: в Севастополе медсестра умерла от COVID-19 ● В Севастополе за сутки коронавирусом заразились шесть человек ● Два пациента с COVID-19 скончались в Крыму за прошедшие сутки ● В Крыму 36 новых заражений коронавирусом
Власти обещают, что крымские школы не будут закрыты осенью
фото © Новости Крыма
Глава Республики Крым опроверг слухи о повторном закрытии школ и предприятий осенью из-за второй волны коронавируса.
Об этом он заявил на заседании Совета министров республики во вторник.
«Прошу не реагировать на слухи, что сейчас вторая волна начнется, с сентября закрытие школ, бизнеса… Не будет сейчас никаких закрытий. Все меры предпринимаются таким образом, чтобы не допустить ни закрытий предприятий, ни ограничений с точки зрения обучения», – сказал он.
Аксенов добавил, что власти Крыма не рассматривают возможность перехода школ, вузов и техникумов на дистанционное обучение.
«Мы идем на очное обучение, как и раньше. Решения с точки зрения дистанционного обучения могут быть приняты лишь по решению федерального центра, если они будут касаться всей страны, тогда и мы тоже будем это исполнять. Пока ничего не предвидится», - сказал глава республики и добавил, что учебный год в Крыму начнется с традиционных школьных «линеек» 1 сентября.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Система дистанционного обучения в Крыму показала провальный результат. Система дистанционного обучения в Крыму, введенная в связи с пандемией коронавируса, показала провальный результат.
Школьникам Крыма усложнят программу из-за коронавируса. Образовательная программа в предстоящем учебном году станет интенсивнее, чтобы школьники восполнили пробелы в знаниях.
В Крыму температуру школьникам будут мерить специальные дежурные. Сотрудники Минобразования Крыма ежедневно выезжают в регионы республики в целях осуществления мониторинга готовности образовательных организаций к новому учебному году, готовится ряд методических требований и нововведений.
С дистанцией и в классах: как в Крыму пройдут линейки 1 сентября. В Крыму 1 сентября традиционные школьные линейки организуют только для учеников первых и одиннадцатых классов. Остальные учащиеся отпразднуют начало учебного года в учебных классах.
В Крыму разгромили занимавший три парковочных места элитный лимузин
Владелец только приобрел автомобиль, чтобы организовать на полуострове бизнес.
Крымские единороссы открестились от поехавшего за украинским паспортом членом своей партии
Экс-член ялтинского отделения «ЕР», попав в Конотоп, заявил об украинском статусе Крыма.
Аксенов: «всех, кого нам приходится искать, нужно уволить»
Сергей Аксенов проинспектировал объекты строительства и реконструкции в городе Керчи.
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
Бывшая крымская чиновница и поп-звезда Валентина Легкоступова умерла. 54-летняя российская певица накануне смерти находилась в состоянии комы.
14 августа
В Крыму 36 новых заражений коронавирусом
За 17 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции.