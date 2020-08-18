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Власти обещают, что крымские школы не будут закрыты осенью

16:38 вторник, 18 августа 2020
Власти обещают, что крымские школы не будут закрыты осенью

фото © Новости Крыма

Глава Республики Крым опроверг слухи о повторном закрытии школ и предприятий осенью из-за второй волны коронавируса.

Об этом он заявил на заседании Совета министров республики во вторник.

«Прошу не реагировать на слухи, что сейчас вторая волна начнется, с сентября закрытие школ, бизнеса… Не будет сейчас никаких закрытий. Все меры предпринимаются таким образом, чтобы не допустить ни закрытий предприятий, ни ограничений с точки зрения обучения», – сказал он.

Аксенов добавил, что власти Крыма не рассматривают возможность перехода школ, вузов и техникумов на дистанционное обучение.

«Мы идем на очное обучение, как и раньше. Решения с точки зрения дистанционного обучения могут быть приняты лишь по решению федерального центра, если они будут касаться всей страны, тогда и мы тоже будем это исполнять. Пока ничего не предвидится», - сказал глава республики и добавил, что учебный год в Крыму начнется с традиционных школьных «линеек» 1 сентября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Школьникам Крыма усложнят программу из-за коронавируса. Образовательная программа в предстоящем учебном году станет интенсивнее, чтобы школьники восполнили пробелы в знаниях.

В Крыму температуру школьникам будут мерить специальные дежурные. Сотрудники Минобразования Крыма ежедневно выезжают в регионы республики в целях осуществления мониторинга готовности образовательных организаций к новому учебному году, готовится ряд методических требований и нововведений.

С дистанцией и в классах: как в Крыму пройдут линейки 1 сентября. В Крыму 1 сентября традиционные школьные линейки организуют только для учеников первых и одиннадцатых классов. Остальные учащиеся отпразднуют начало учебного года в учебных классах.

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