Власти обещают, что крымские школы не будут закрыты осенью

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Глава Республики Крым опроверг слухи о повторном закрытии школ и предприятий осенью из-за второй волны коронавируса.

Об этом он заявил на заседании Совета министров республики во вторник.

«Прошу не реагировать на слухи, что сейчас вторая волна начнется, с сентября закрытие школ, бизнеса… Не будет сейчас никаких закрытий. Все меры предпринимаются таким образом, чтобы не допустить ни закрытий предприятий, ни ограничений с точки зрения обучения», – сказал он.

Аксенов добавил, что власти Крыма не рассматривают возможность перехода школ, вузов и техникумов на дистанционное обучение.

«Мы идем на очное обучение, как и раньше. Решения с точки зрения дистанционного обучения могут быть приняты лишь по решению федерального центра, если они будут касаться всей страны, тогда и мы тоже будем это исполнять. Пока ничего не предвидится», - сказал глава республики и добавил, что учебный год в Крыму начнется с традиционных школьных «линеек» 1 сентября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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