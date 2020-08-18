В Симферополе рецидивистка ударила мужчину ножом в грудь

Совместное распитие алкогольных напитков закончилось для 56-летнего симферопольца ножевым ранением.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Пострадавший получил непроникающее ранение в область грудной клетки, что расценивается как легкий вред здоровью», – уточнили в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили нож со следами крови. Кроме того, в квартире находилась 56-летняя сожительница потерпевшего, которая и нанесла мужчине удар в грудь.

В ведомстве отметили, что задержанная ранее уже отбывала срок за аналогичное преступление.

Женщина дала признательные показания и была отпущена под подписку о невыезде. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Женщине грозит тюремное заключение сроком до двух лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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