В Севастополе за сутки коронавирусом заразились шесть человек

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По состоянию на утро 18 августа в Севастополе зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Известно, что все новые пациенты – это местные жители. Трое не выезжали за пределы города и заразились в Севастополе. Еще три человека получили положительный результат теста после поездки в другие регионы страны.

Кроме того, после выздоровления из больниц выписаны еще 10 человек.

Сейчас в стационарах с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение 66 человек. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 433 человека, из низ 341 человек уже выздоровел, 13 скончались.

Как сообщалось ранее, сегодня утром стало известно об очередной жертве COVID-19. Ей стала 65-летняя медсестра 9 горбольницы, которая работала в «красной зоне» с заразившимися коронавиурсом и заболела сама.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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