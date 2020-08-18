Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Два пациента с COVID-19 скончались в Крыму за прошедшие сутки ● В Крыму 36 новых заражений коронавирусом ● Будет ли осенью новая волна коронавируса: мнение инфекциониста ● Новая жертва коронавируса: в Крыму скончался еще один пациент с COVID ● В Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки
В Севастополе за сутки коронавирусом заразились шесть человек
фото © gazetauzao.ru
По состоянию на утро 18 августа в Севастополе зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Известно, что все новые пациенты – это местные жители. Трое не выезжали за пределы города и заразились в Севастополе. Еще три человека получили положительный результат теста после поездки в другие регионы страны.
Кроме того, после выздоровления из больниц выписаны еще 10 человек.
Сейчас в стационарах с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение 66 человек. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 433 человека, из низ 341 человек уже выздоровел, 13 скончались.
Как сообщалось ранее, сегодня утром стало известно об очередной жертве COVID-19. Ей стала 65-летняя медсестра 9 горбольницы, которая работала в «красной зоне» с заразившимися коронавиурсом и заболела сама.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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