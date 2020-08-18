Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +30
море +24

Коронавирус в Крыму

В Севастополе за сутки коронавирусом заразились шесть человек

В Севастополе за сутки коронавирусом заразились шесть человек

фото © gazetauzao.ru

По состоянию на утро 18 августа в Севастополе зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Известно, что все новые пациенты – это местные жители. Трое не выезжали за пределы города и заразились в Севастополе. Еще три человека получили положительный результат теста после поездки в другие регионы страны.

Кроме того, после выздоровления из больниц выписаны еще 10 человек.

Сейчас в стационарах с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение 66 человек. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 433 человека, из низ 341 человек уже выздоровел, 13 скончались.

Как сообщалось ранее, сегодня утром стало известно об очередной жертве COVID-19. Ей стала 65-летняя медсестра 9 горбольницы, которая работала в «красной зоне» с заразившимися коронавиурсом и заболела сама.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму 36 новых заражений коронавирусом. За 17 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции.

Будет ли осенью новая волна коронавируса: мнение инфекциониста. После завершения сезона отпусков и возвращения россиян с курортов вспышки новой коронавирусной инфекции маловероятны, уверен врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Новая жертва коронавируса: в Крыму скончался еще один пациент с COVID. За прошедшие сутки в Крыму скончался еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки. За сутки в Севастополе COVID-19 заболело 8 человек, всего за неделю 41 новый пациент.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки коронавирусом заразились шесть человек

В Севастополе за сутки коронавирусом заразились шесть человек

По состоянию на утро 18 августа в Севастополе зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Два пациента с COVID-19 скончались в Крыму за прошедшие сутки

Два пациента с COVID-19 скончались в Крыму за прошедшие сутки

Два пациента с подтвержденным COVID-19 скончались в Крыму за истекшие сутки.

Stars
Ольга Бузова не забудет ночь в Симферополе

Ольга Бузова не забудет ночь в Симферополе фото

В столице Крыма состоялся концерт эпатажной певицы и королевы инстаграма Ольги Бузовой. Это было первое выступление звезды после долгого перерыва в связи с коронавирусом.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации