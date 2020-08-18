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Власть

В Севастополе потухнет Вечный огонь

В Севастополе на площади Нахимова отключат Вечный огонь. Он не будет гореть 18 и 19 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Огонь потухнет из-за работ по ремонту газового оборудования. В частности, работники ГУП «Севастопольгаз» будут менять пункт редуцирования газа, расположенный на площади Нахимова.

Как ранее сообщалось, в мае этого года Вечный огонь в Севастополе уже отключали. Тогда это было обусловлено профилактическими работами перед Днем Победы, но местные жители успели испугаться и выложить фото и видео с потухшим огнем в соцсети.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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