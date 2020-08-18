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Происшествия

В парке Симферополя из-за рыбаков гибнут черепахи

В Симферополе для рыбалки местные жители выбирают водоемы в Гагаринском парке, но вместе с основной добычей на крючок попадают лебеди и черепахи.

После этого обитателей пруда, бывает, не спасти – особенно, когда отрезают леску и отпускают травмированное животное умирать, — пишет «Крым 24».

— У нас регулярно погибают черепахи. В этом году был скандал: лебедь заглотил крючок, попал в пищевод, пришлось делать операцию, – рассказала пресс-секретарь дирекции парков Симферополя Светлана Квитко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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