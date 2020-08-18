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В Крыму сотрудники КФУ хотят получить саженцы винограда из пробирки
фото © Новости Крыма
В Крыму к осени 2021 года сотрудники Крымского федерального университета планируют получить и высадить первые саженцы винограда из пробирки.
Об этом сообщает сайт КФУ.
«К осени 2021 года в лаборатории КФУ, которая получена по мегагранту, мы получим первый готовый саженец винограда, полученный из пробирки. Сейчас проращивается стебель, корневая часть», – цитирует ТАСС проректора по внешним связям КФУ Михаила Сергеева.
По его словам, сотрудники КФУ сейчас занимаются мультиплицированием, то есть размножением саженцев, в которые будут делаться микропрививки против различных заболеваний растений.
«Это очень сложная процедура, мы ни разу ее не делали. Будем пытаться впервые сделать прививку в пробирке, чтобы уже из нее получить культурный саженец», – отметил Сергеев.
Сообщается, что для эксперимента были взяты традиционные для Крыма сорта: пино-нуар, траминер и шардоне.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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