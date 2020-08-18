В Крыму разгромили занимавший три парковочных места элитный лимузин

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Владелец только приобрел автомобиль, чтобы организовать на полуострове бизнес.

В Сакском районе из-за разборок пострадал лимузин. Как оказалось, причиной инцидента стали банальные семейные разборки, пишет «КП-Крым».

У лимузина выбиты все стекла. Инцидент вызвал резонанс в социальной сети. Многие предположили, что автомобиль пострадал из-за своих внушительных размеров — занимал сразу три парковочных места. Однако позже выяснилось, что дорогую иномарку посреди дня разбил разъяренный тесть хозяина.

«На днях купили лимузин с другом для того, чтобы устраивать бизнес, а тут такой сюрприз. Разбил прям посреди бела дня на глазах у соседей. Совсем неадекватный», — пояснил владелец автомобиля.

На восстановление нового лимузина хозяину понадобится около 150 тысяч рублей. Заявление об ущербе уже передано в полицию, все подробности выясняются.

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В тексте использованы материалы: Форпост

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