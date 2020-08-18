Происшествия
В Крыму объявлено экстренное предупреждение
фото © Новости Крыма
В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.
В ГУ МЧС по РК, 19 – 22 августа в западных, центральных, восточных районах, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Напомним, до конца августа в республике действует особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено:
– посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;
– разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах;
– выжигать сухую растительность.
Штрафные санкции за несоблюдение указанных требований предусмотрены частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и составляют от 2 до 400 тысяч рублей.
Если при возникновении пожара по причине неосторожного обращения с огнем нанесен вред здоровью человека (либо привело к его гибели) или уничтожены (повреждены) лесные насаждения санкциями статей (219 и 261, 262 УК РФ) предусмотрена серьезная ответственность, в том числе уголовная.
Добавим, что с начала года в Крыму зафиксированы 1 тыс 845 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора. Только за последние сутки было обнаружено 28 подобных очагов.
В тексте использованы материалы: Новый день
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