Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +28
море +24

Происшествия

В Крыму объявлено экстренное предупреждение

15:40 вторник, 18 августа 2020
В Крыму объявлено экстренное предупреждение

фото © Новости Крыма

В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

В ГУ МЧС по РК, 19 – 22 августа в западных, центральных, восточных районах, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, до конца августа в республике действует особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено:

– посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;

– разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах;

– выжигать сухую растительность.

Штрафные санкции за несоблюдение указанных требований предусмотрены частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и составляют от 2 до 400 тысяч рублей.

Если при возникновении пожара по причине неосторожного обращения с огнем нанесен вред здоровью человека (либо привело к его гибели) или уничтожены (повреждены) лесные насаждения санкциями статей (219 и 261, 262 УК РФ) предусмотрена серьезная ответственность, в том числе уголовная.

Добавим, что с начала года в Крыму зафиксированы 1 тыс 845 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора. Только за последние сутки было обнаружено 28 подобных очагов.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 17 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 17 августа.

Синоптики рассказали, как долго продлится в этом году в Крыму бархатный сезон. Осень на Крымском полуострове будет строго соответствовать климатической норме - до октября в регионе продлится комфортный бархатный сезон.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 16 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 16 августа.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 15 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 15 августа.

Происшествия
В Крыму разгромили занимавший три парковочных места элитный лимузин

В Крыму разгромили занимавший три парковочных места элитный лимузин

Владелец только приобрел автомобиль, чтобы организовать на полуострове бизнес.

Власть
Крымские единороссы открестились от поехавшего за украинским паспортом членом своей партии

Крымские единороссы открестились от поехавшего за украинским паспортом членом своей партии

Экс-член ялтинского отделения «ЕР», попав в Конотоп, заявил об украинском статусе Крыма.

Власть
Аксенов: «всех, кого нам приходится искать, нужно уволить»

Аксенов: «всех, кого нам приходится искать, нужно уволить»

Сергей Аксенов проинспектировал объекты строительства и реконструкции в городе Керчи.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 36 новых заражений коронавирусом

В Крыму 36 новых заражений коронавирусом

За 17 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации