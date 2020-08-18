В Крыму мама пыталась убить свою дочь накануне свадьбы

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Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении 50-летней жительницы Красноперекопска.

В настоящее время ей предъявлено обвинение в покушении на убийство ее 32-летней дочери (ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ).

У молодой женщины была запланирована регистрация брака, после чего супруги планировали переехать в другой населенный пункт. Мать невесты была против, поскольку не хотела расставаться с внуком, которого дочь планировала увезти с собой. На почве этой ситуации между ними происходили конфликты. В ходе одного из них мать у подъезда дома, где проживала пара, нанесла дочери ножевое ранение в область живота. Однако довести свой преступный умысел на убийство женщина не смогла. Пострадавшую своевременно доставили в медучреждение. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Задержанная дала явку с повинной. По ходатайству следствия судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время в рамках уголовного дела сотрудниками следственного отдела по городу Красноперекопск проводятся все необходимые следственные действия.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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