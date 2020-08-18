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Коронавирус в Крыму

В Крыму COVID находят в четыре раза чаще, чем раньше

15:12 вторник, 18 августа 2020
В Крыму COVID находят в четыре раза чаще, чем раньше

фото © pravda.com.ua

Новую коронавирусную инфекцию у жителей Крыма стали выявлять в четыре раза чаще, чем в начале года, во время первого роста заболеваемости.

Об этом сообщил доцент кафедры биохимии Таврической академии КФУ им. Вернадского Владимир Оберемок.

По словам биолога, который работает в лаборатории, проводящей тестирование на COVID-19 на основании ПЦР-анализа, за последние три месяца выявляемость инфекции в пробах увеличилась в разы.

«Мы обращаем внимание на то, как изменяется статистика. Если мы вернемся в апрель-май и сравним с тем, что происходит сейчас, то увидим, что минимум в четыре раза увеличилось обнаружение, - пояснил Владимир Оберемок. – Иногда бывает, что приблизительно из 100 проб два человека болеют, иногда один человек из 100 проб. Раньше был один (положительный результат – ред.) на 400 проб».

Такой рост выявляемости коронавируса при достаточно высоком коэффициенте распространения, в первую очередь сигнализирует о том, что у здоровых крымчан существенно увеличивается риск заразиться.

«Поэтому беспечно относиться к этому не нужно. По возможности нужно защищать себя, проходить диагностику на ранних этапах и приступать к лечению как можно быстрее», - напомнил специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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