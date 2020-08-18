В Крыму 36 новых заражений коронавирусом

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За 17 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции.

21 из них выявлен при обращении за медицинской помощью, 9 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 человек - прибывший из другого субъекта).

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1820 случаев новой коронавирусной инфекции. 83 из них завозные из-за границы, 114 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1363 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 260 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 598 человек.

Выздоровевших за весь период – 1245 человек.

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