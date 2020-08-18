Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Будет ли осенью новая волна коронавируса: мнение инфекциониста ● Новая жертва коронавируса: в Крыму скончался еще один пациент с COVID ● В Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки ● В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом ● Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса
В Крыму 36 новых заражений коронавирусом
фото © strana.ua
За 17 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции.
21 из них выявлен при обращении за медицинской помощью, 9 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 человек - прибывший из другого субъекта).
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1820 случаев новой коронавирусной инфекции. 83 из них завозные из-за границы, 114 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1363 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 260 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 598 человек.
Выздоровевших за весь период – 1245 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Новая жертва коронавируса: в Крыму скончался еще один пациент с COVID. За прошедшие сутки в Крыму скончался еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
В Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки. За сутки в Севастополе COVID-19 заболело 8 человек, всего за неделю 41 новый пациент.
В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом. За 16 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.
Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса. Власти Севастополя не планируют возобновлять действие ограничительных мер из-за COVID-19.
В Севастополе за сутки коронавирусом заразились шесть человек
По состоянию на утро 18 августа в Севастополе зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Два пациента с COVID-19 скончались в Крыму за прошедшие сутки
Два пациента с подтвержденным COVID-19 скончались в Крыму за истекшие сутки.
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
Бывшая крымская чиновница и поп-звезда Валентина Легкоступова умерла. 54-летняя российская певица накануне смерти находилась в состоянии комы.
14 августа
Ольга Бузова не забудет ночь в Симферополе фото
В столице Крыма состоялся концерт эпатажной певицы и королевы инстаграма Ольги Бузовой. Это было первое выступление звезды после долгого перерыва в связи с коронавирусом.