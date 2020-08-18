Происшествия
В ДТП под Симферополем пострадали четыре человека
В Симферопольском районе на дороге Урожайное-Симферополь столкнулись две иномарки, в результате чего пострадали четыре человека.
Машины настолько искорежило, что без помощи спасателей извлечь пострадавших было невозможно. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС.
«В результате столкновения двух легковых автомобилей Volkswagen и Skoda пострадало четыре человека. Сотрудниками МЧС России с помощью аварийно-спасательного оборудования проведена деблокация водителя и пассажиров автомобиля Skoda, осуществлена транспортировка в карету скорой медицинской помощи», - рассказали в министерстве.
В материале не уточняется, насколько серьезные травмы получили пассажиры и водители автомобилей, однако все они были экстренно госпитализированы в медучреждения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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