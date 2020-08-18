В ДТП под Симферополем пострадали четыре человека

В Симферопольском районе на дороге Урожайное-Симферополь столкнулись две иномарки, в результате чего пострадали четыре человека.

Машины настолько искорежило, что без помощи спасателей извлечь пострадавших было невозможно. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС.

«В результате столкновения двух легковых автомобилей Volkswagen и Skoda пострадало четыре человека. Сотрудниками МЧС России с помощью аварийно-спасательного оборудования проведена деблокация водителя и пассажиров автомобиля Skoda, осуществлена транспортировка в карету скорой медицинской помощи», - рассказали в министерстве.

В материале не уточняется, насколько серьезные травмы получили пассажиры и водители автомобилей, однако все они были экстренно госпитализированы в медучреждения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Севастополя рассказали о состоянии сбитого скорой ребенка. В Департаменте здравоохранения Севастополя рассказали о состоянии ребенка, которого накануне вечером сбил автомобиль скорой помощи.

В Севастополе скорая сбила скейтбордиста на переходе. В Севастополе сбили молодого человека на пешеходном переходе. ДТП произошло вечером 17 августа на площади 50-летия СССР в районе улицы Надежды Островской.

В жуткой аварии погибла отдыхавшая в Крыму семья. Семейная пара из Иркутской области с девятилетним ребенком возвращалась домой с отдыха из Крыма, и попала в жуткое ДТП в Омской области.

В Симферополе легковушка протаранила скорую помощь. В Симферополе произошло ДТП с участием автомобиля Lada и скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.