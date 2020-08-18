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Происшествия

Туристов из Москвы спасли в горах Крыма

17:13 вторник, 18 августа 2020
Алушта

На горе Демерджи под Алуштой спасли двоих туристов, которые сбились с пути, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Информация о путешественниках, которые по пути на вершину горы сбились с тропы и оказались на труднопроходимом скальном участке, поступила в ведомство накануне днем.К месту происшествия отправились четыре сотрудники алуштинского «КРЫМ-СПАСа».

Спасатели пешком поднялись к пострадавшим от подножья горы и с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали жителей Москвы в безопасное место.

С туристами была проведена профилактическая и разъяснительная беседа. В медицинской помощи они не нуждались.

Ранее крымским спасателям пришлось выручать троих путешественников, потерявшихся в Бахчисарайском районе. Тогда компания из Новороссийска, отправившаяся покорять красоты горного Крыма, заблудилась в районе села Соколиного и пещеры Данильча-Коба и вынуждена была обратиться за помощью.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На горе в Крыму спасли подростка из Ульяновска. Спасатели помогли подростку из Ульяновской области, который заблудился на горе Аю-Даг.

В Крыму из Чертового ущелья спасли парочку из Твери. Оперативному дежурному Судакского аварийно – спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС поступило сообщение о том, что парень с девушкой поднялись на гору Сокол, самостоятельно спуститься не могут. Требуется помощь спасателей.

В крымских горах спасали троих российских туристов. Троих путешественников, потерявшихся в Бахчисарайском районе, пришлось выручать крымским спасателям, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

В районе Эски-Кермена заблудились мама с ребенком. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь женщине с ребенком в горно-лесной зоне Бахчисарайского района.

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