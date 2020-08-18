Суд наказал администрацию Ленинского района Крыма

Суд назначил наказание администрации Ленинского района за несвоевременный ответ на мотивированный запрос государственного земельного инспектора Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

О новом прецеденте в административной практике ведомства сообщил председатель Госкомрегистра, главный госинспектор РК по использованию и охране земель Александр Спиридонов.

В период с 14 апреля по 28 мая 2020 года специалисты управления госземнадзора комитета проводили внеплановую документарную проверку соблюдения норм земельного законодательства администрацией Ленинского района республики. В рамках мониторинга в местный орган власти был направлен мотивированный запрос о предоставлении необходимой информации. Ответ, как того требует федеральное законодательство, должен быть дан в течение 10 рабочих дней. Однако сотрудники муниципальной администрации предоставили необходимые документы через месяц после получения запроса госземинспектора.

— По нашим материалам мировой судья постановил признать виновным юридическое лицо – местную администрацию, а также должностное – руководителя профильного подразделения муниципального органа власти. Ответственность за непредставление информации предусмотрена статьей 19.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. И хотя в этот раз нарушителям было вынесено предупреждение, сам по себе прецедент важный. Он может стать стимулом для других муниципалитетов оперативнее реагировать на запросы наших специалистов, — разъяснил Александр Спиридонов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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