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Власть

Сотрудника ДПС в Крыму осудили на 3,5 года тюрьмы за взятки

12:07 вторник, 18 августа 2020

Инспектора сакского ГИБДД отправят на 3,5 года в тюрьму за 300 тыс. рублей, который он получил взятками.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома по РК и Севастополю.

Правоохранителям удалось доказать, что инспектор по исполнению административного законодательства с 2015 по 2016 год успел получить через посредника несколько взяток от нарушителей правил дорожного движения, которые хотели избежать наказания за езду в нетрезвом виде.

«Сегодня Сакским районным судом обвиняемый был признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - уточнили в СК.

Однако пока приговор не вступил в силу.

В начале августа сообщалось, что житель Алушты пойдет под суд за покушение на дачу взятки сотруднику ГИБДД и езду в нетрезвом виде. Ранее крымчаниа уже штрафовали за езду в состоянии опьянения. Чтобы избежать возбуждения уголовного дела, мужчина попытался дать взятку сотруднику ДПС в 50 тыс. рублей.

За дачу незаконного вознаграждения ему грозит наказание в виде большого штрафа до девяностократной суммы взятки или лишения свободы от 7 до 12 лет со штрафом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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