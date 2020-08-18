Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти обещают, что крымские школы не будут закрыты осенью ● В Крыму COVID находят в четыре раза чаще, чем раньше ● Работала в «красной зоне»: в Севастополе медсестра умерла от COVID-19 ● В Севастополе за сутки коронавирусом заразились шесть человек ● Два пациента с COVID-19 скончались в Крыму за прошедшие сутки
Российские туристы возвращаются домой из Крыма зараженными COVID-19
фото © ТАСС
После отпусков в Крыму и Краснодарском крае 13 жителей Тюмени вернулись домой с новой коронавирусной инфекцией, сообщил региональный оперативный штаб региона, пишет портал 72.ru.
«С 20 июля по 17 августа с юга России прибыли 13 жителей города Тюмени, у которых была подтверждена инфекция коронавируса», - говорится в сообщении и уточняется, что все зараженные возвращались из Анапы, Сочи, Геленджика, Ялты или Симферополя.
На прошлой неделе с подобным заявлением выступили в Татарстане. Тогда мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев связал повышение числа зараженных в городе с возвращением сограждан из отпусков в Крыму: «возвращенцы из Крыма, похоже, повышают напряжение в городе».
11 августа глава администрации Ялты Иван Имгрунт сообщил, что из-за роста числа заболевших коронавирусом в Ялте вернутся к жесткому соблюдению ряда ограничений, предусмотренных действующим режимом повышенной готовности. В тот же день медики Феодосии назвали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 напряженной.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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