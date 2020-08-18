«Решили впихнуть в август весь сезон»: в Крыму запретили митинги, но разрешили фестивали

фото © Сергей Аксенов / Фейсбук

В Крыму в условиях продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции разрешили проводить фестивали – но не все. Глава Крыма Сергей Аксенов внес исключения в собственный указ о «режиме повышенной готовности» ради трех крупных российских фестивалей – Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel в августе и «Тавриды-АРТ» в сентябре.

При этом в середине августа в Крыму произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом: официальная статистика почти удвоилась по сравнению с показателями предыдущих недель. Это уже привело к ограничению движения на админгранице Крыма с Херсонской областью и ужесточению мер по борьбе с инфекцией в Ялте, однако не коснулось трех избранных фестивалей.

Согласно опубликованным анонсам, в Коктебеле с 21 по 23 августа состоится Koktebel Jazz Party, а 25 августа – фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки Rap Koktebel. Оба проходят под эгидой российского телеведущего и генерального директора государственного МИА «Россия Сегодня» Дмитрия Киселева. Со 2 по 6 сентября в районе Судака также пройдет фестиваль «Таврида-АРТ», который поддерживает президент России Владимир Путин.

Музыкант из Крыма Юрий рассказал, что в целом музыкальные развлечения на полуострове запустились вместе с курортным сезоном, причем санитарных требований, по его наблюдениям, никто не придерживается.

– Я работаю в двух кавер-группах, усиленно концертирую. С началом пандемии, в апреле-мае, работы не было, в июне тоже, и только начиная с июля-августа работы много. Курортный сезон запустился, и в итоге сейчас у меня такая же интенсивная работа, как и в прошлые годы – даже побольше. По сути, в август решили впихнуть весь сезон. При этом в клубах нет абсолютно никакого дистанцирования, нет дезинфекции, требования никто не соблюдает. Посетителей много – все же в курортных городах людям нужны какие-то зрелища. В основном это, конечно, приезжие.

Между тем издание «Коммерсант» пишет о курьезе в Феодосии: местные власти отказали представителям малого бизнеса в проведении митинга о недоверии руководству города, однако попутно, по сути, запретили фестиваль Koktebel Jazz Party. Крымский блогер и активист Александр Талипов объяснил, как это получилось:

«Заместитель главы администрации города Феодосии Максим Алексеенко сообщил, что митинг, заявленный на 15 августа, нельзя проводить, поскольку действует указ о введении режима повышенной готовности, в соответствии с которым на территории Феодосийского района запрещены любые массовые мероприятия. То есть чиновники фактически отказали предпринимателям, предложив выбрать новую дату митинга после окончания действия этого режима. Но, исходя из подобной логики местных властей, проведение многотысячного фестиваля Koktebel Jazz Party с 21 по 23 августа тоже является незаконным. Это развлекательное и культурное мероприятие в десятки раз крупнее любого местного митинга. На него активно продают билеты. В связи с этим я написал заявление в прокуратуру Крыма с требованием проверить законность отказа в митинге предпринимателей».

Максим Алексеенко отказался комментировать журналистам позицию администрации города по этому вопросу.

Тем временем организаторы Koktebel Jazz Party объявили, что в концертах примут участие Большой джазовый оркестр под управлением трубача Петра Востокова, ансамбль Якова Окуня, трио Даниила Крамера, а также певицы Лариса Долина и Мариам Мерабова – все это российские исполнители. При этом анонсируется приезд зарубежных музыкальных коллективов. Причем их имена обещают назвать в день открытия фестиваля.

Крымский активист Илья Большедворов также убежден, что проведение таких масштабных концертов в разгар пандемии неуместно.

– Я не понимаю целесообразности проведения этих фестивалей в условиях, когда у нас постоянно увеличивается количество заболевших COVID-19. Даже линейки в школах отменяют для всех классов, кроме первых и одиннадцатых, запрещают не только митинги, но и одиночные пикеты – все под прикрытием карантинных мероприятий. Сейчас активиста Сергея Акимова пытаются привлечь к административной ответственности за проведение одиночного пикета, хотя это не массовая акция. Однако то же время собираются проводить огромные фестивали, в которых нет необходимости, ведь туристический сезон у нас и так достаточно напряженный. Все это делается в угоду организаторов, чтобы они могли заработать.

Организаторы фестиваля «Таврида-АРТ» утверждают, что будут использовать антисептики, медицинские маски и перчатки, рециркуляторы, соблюдать социальную дистанцию на специально промаркированной площадке – причем обещают, что каждый день количество зрителей не превысит тысячу человек. Каждый из них должен иметь справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус сроком давности не более 72 часов с отрицательным результатом.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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