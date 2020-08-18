Ремонтники приступили к благоустройству пяти из семи скверов Симферополя

Работы по благоустройству начались на пяти из семи общественных пространств, которые планировалось сделать в Симферополе в этом году.

Об этом сообщил заместитель главы администрации крымской столицы Анатолий Русин.

«На пяти из семи общественных территорий подрядчик приступил к работам, выполняется разбор старого покрытия», – уточнил он.

Кроме того, ремонтные работы начались и на дворовых территориях. «Сегодня должны стартовать работы еще на четырех. Итого, в девяти дворах сегодня должны вестись ремонты», – цитирует Русина пресс-служба администрации.

Ранее сегодня глава администрации Симферополя Елена Проценко заявила, что благоустройство скверов и дворов завершится в срок.

В 2020 году Симферополь по соглашению между правительством Москвы и Совмином Крыма получил почти 900 млн рублей. В программу по благоустройству вошли семь общественных территорий. Это территория, прилегающая к Дворцу культуры профсоюзов, зеленая зона на бульваре Ленина, скверы Потемкина и Героев социалистического труда, территория по улице Киевской между гостиницей «Москва» и центральным автовокзалом, а также зеленые зоны на улицах Киевской и Севастопольской вдоль проезжей части. Кроме того, в этом году будут благоустроены 36 внутридворовых пространств. В перечень входят также 25 остановочных павильонов и 80 контейнерных площадок.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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