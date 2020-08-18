Работала в «красной зоне»: в Севастополе медсестра умерла от COVID-19

В Севастополе от COVID-19 скончалась медсестра 9-й горбольницы.

Она работала в «красной зоне» с зараженными коронавирусом.

«Течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями, тяжелой вирусной пневмонией и отеком легких», - сообщили в пресс-службе правительства.

Женщине было 65 лет.

Таким образом, по состоянию на утро 18 августа, в Севастополе уже 13 скончавшихся от новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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