Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе за сутки коронавирусом заразились шесть человек ● Два пациента с COVID-19 скончались в Крыму за прошедшие сутки ● В Крыму 36 новых заражений коронавирусом ● Будет ли осенью новая волна коронавируса: мнение инфекциониста ● Новая жертва коронавируса: в Крыму скончался еще один пациент с COVID
Работала в «красной зоне»: в Севастополе медсестра умерла от COVID-19
В Севастополе от COVID-19 скончалась медсестра 9-й горбольницы.
Она работала в «красной зоне» с зараженными коронавирусом.
«Течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями, тяжелой вирусной пневмонией и отеком легких», - сообщили в пресс-службе правительства.
Женщине было 65 лет.
Таким образом, по состоянию на утро 18 августа, в Севастополе уже 13 скончавшихся от новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Коронавирус в Крыму
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