Причалы для Севастополя рисовали на диванах других городов

Хороший причал на Радиогорке, а также другие сооружения морской пассажирской инфраструктуры обязательно появятся в Севастополе, но для этого нужно провести серьезную работу с проектами, многие из которых не имеют отношения к реальности.

Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев, отвечая на вопросы горожан на своей странице Вконтакте.

Проекты реконструкции причалов выполнялись в рамках ФЦП по развитию Севастополя и Крыма, но с ними, по словам Развожаева, «получилась не очень приятная история».

«Проекты все выполнены, некоторые даже, к сожалению, оплачены. Но сейчас по этим проектам реконструкцию причалов провести невозможно, потому что за это время, во-первых, изменились полностью строительные нормативы, по которым делаются причалы. Во-вторых, многие эти проекты, кажется, были нарисованы, не вставая с диванов, в какой-то отдаленной точке нашей страны», - отметил Михаил Развожаев.

По словам врио, к реальности проекты причалов не имеют никакого отношения, поэтому строить что-либо по ним было бы преступлением. Ранее Михаил Развожаев отмечал, что только один проект – причала в Голландии – прошел экспертизу, остальные были признаны негодными.

«Будем перепроектировать, и причалами будем заниматься одновременно с тем, чтобы развивать все-таки пассажирскую часть нашего флота», - обещал Развожаев.

Он напомнил, что все пассажирские перевозки морем, ранее входившие в сферу ответственности Севморпорта, передаются в новое транспортное предприятие на базе троллейбусного ГУПа.

«Обязательно будем новые покупать пассажирские катера и паром новый планируем купить. Сейчас как раз оформляем отношения с государственной лизинговой компанией», - сообщил Развожаев.

Напомним, в конце 2019 года паром «Адмирал Лазарев» вышел из строя. По словам сотрудников Севморпорта, он до сих пор находится в ремонте. В январе 2020-го врио губернатора Михаил Развожаев поручил подготовить предложение по закупке нового судна.

В тексте использованы материалы: Форпост

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