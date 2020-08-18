Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Российские туристы возвращаются домой из Крыма зараженными COVID-19 ● Власти обещают, что крымские школы не будут закрыты осенью ● В Крыму COVID находят в четыре раза чаще, чем раньше ● Работала в «красной зоне»: в Севастополе медсестра умерла от COVID-19 ● В Севастополе за сутки коронавирусом заразились шесть человек
Пациентов с пневмонией в Крыму будут сразу изолировать в ковидных госпиталях
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Министерство здравоохранения Республики Крым изменило маршрутизацию пациентов с диагнозом «внегоспитальная пневмония» – теперь они отправляются для лечения коронавируса даже без подтвержденного теста.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Пациенты с внегоспитальными пневмониями с установленным клиническим диагнозом «новая коронавирусная инфекция» могут направляться на госпитализацию в медицинские организации Республики Крым, в которых осуществляется лечение пациентов с коронавирусом, даже без лабораторно подтвержденного теста, – сообщили в минздраве. – Диагноз устанавливается по выявленным клиническим признакам заболевания».
В пресс-службе крымского минздрава уточнили, что такое решение принято на основе рекомендаций федерального министерства и является «мерой по улучшению качества оказания медицинской помощи и ее своевременности больным внегоспитальными пневмониями», в том числе лицам, чьи лабораторные исследования методом ПЦР являются ложноотрицательными.
Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен более чем у 1,7 тысячи человек. Общее количество скончавшихся от COVID-19 в Крыму превысило 20.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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