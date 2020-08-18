Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +23
море +25

Коронавирус в Крыму

Пациентов с пневмонией в Крыму будут сразу изолировать в ковидных госпиталях

18:09 вторник, 18 августа 2020
Пациентов с пневмонией в Крыму будут сразу изолировать в ковидных госпиталях

фото © rbc.ru

Министерство здравоохранения Республики Крым изменило маршрутизацию пациентов с диагнозом «внегоспитальная пневмония» – теперь они отправляются для лечения коронавируса даже без подтвержденного теста.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Пациенты с внегоспитальными пневмониями с установленным клиническим диагнозом «новая коронавирусная инфекция» могут направляться на госпитализацию в медицинские организации Республики Крым, в которых осуществляется лечение пациентов с коронавирусом, даже без лабораторно подтвержденного теста, – сообщили в минздраве. – Диагноз устанавливается по выявленным клиническим признакам заболевания».

В пресс-службе крымского минздрава уточнили, что такое решение принято на основе рекомендаций федерального министерства и является «мерой по улучшению качества оказания медицинской помощи и ее своевременности больным внегоспитальными пневмониями», в том числе лицам, чьи лабораторные исследования методом ПЦР являются ложноотрицательными.

Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен более чем у 1,7 тысячи человек. Общее количество скончавшихся от COVID-19 в Крыму превысило 20.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму COVID находят в четыре раза чаще, чем раньше. Новую коронавирусную инфекцию у жителей Крыма стали выявлять в четыре раза чаще, чем в начале года, во время первого роста заболеваемости.

Работала в «красной зоне»: в Севастополе медсестра умерла от COVID-19. В Севастополе от COVID-19 скончалась медсестра 9-й горбольницы.

В Севастополе за сутки коронавирусом заразились шесть человек. По состоянию на утро 18 августа в Севастополе зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Два пациента с COVID-19 скончались в Крыму за прошедшие сутки. Два пациента с подтвержденным COVID-19 скончались в Крыму за истекшие сутки.

Происшествия
В Крыму разгромили занимавший три парковочных места элитный лимузин

В Крыму разгромили занимавший три парковочных места элитный лимузин

Владелец только приобрел автомобиль, чтобы организовать на полуострове бизнес.

Власть
Крымские единороссы открестились от поехавшего за украинским паспортом членом своей партии

Крымские единороссы открестились от поехавшего за украинским паспортом членом своей партии

Экс-член ялтинского отделения «ЕР», попав в Конотоп, заявил об украинском статусе Крыма.

Коронавирус в Крыму
Пациентов с пневмонией в Крыму будут сразу изолировать в ковидных госпиталях

Пациентов с пневмонией в Крыму будут сразу изолировать в ковидных госпиталях

Министерство здравоохранения Республики Крым изменило маршрутизацию пациентов с диагнозом «внегоспитальная пневмония» – теперь они отправляются для лечения коронавируса даже без подтвержденного теста.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки коронавирусом заразились шесть человек

В Севастополе за сутки коронавирусом заразились шесть человек

По состоянию на утро 18 августа в Севастополе зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации