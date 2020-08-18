Парк в Симеизе обещают благоустроить

Скоро приступят к благоустройству парка в Симеизе, сообщают власти Ялты.

Обязательным условием планируемых работ является сохранение на общественной территории зеленых насаждений.

Отмечается, что в рамках благоустройства в парке предусмотрены тихие зоны для отдыха, спортивные площадки для занятий воркаутом, стритболом, настольным теннисом, теневые навесы, детские уголки, скейт-парк и беседка. В планах заменить малые архитектурные формы и частично, там, где необходимо, отремонтировать покрытие пешеходных сетей.

В ближайшие дни в Симеизском парке начинаются демонтажные работы.

Как сообщал в конце июля глава администрации Ялты Иван Имгрунт, до конца года в Ялтинском регионе планируется отремонтировать 4 общественных зоны: сквер им. Калинина, сквер им. Данилевского (10-й микрорайон), сквер на ул. Стахановская (Массандра) и парк М.П. Чеховой. В парке Годлевского в Алупке и парке в Симеизе предполагается в этом году выполнить первый этап работ, и в 2021 году продолжить благоустройство.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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