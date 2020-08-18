Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +26
море +25

Власть

Парк в Симеизе обещают благоустроить

09:24 вторник, 18 августа 2020
Ялта

Скоро приступят к благоустройству парка в Симеизе, сообщают власти Ялты.

Обязательным условием планируемых работ является сохранение на общественной территории зеленых насаждений.

Отмечается, что в рамках благоустройства в парке предусмотрены тихие зоны для отдыха, спортивные площадки для занятий воркаутом, стритболом, настольным теннисом, теневые навесы, детские уголки, скейт-парк и беседка. В планах заменить малые архитектурные формы и частично, там, где необходимо, отремонтировать покрытие пешеходных сетей.

В ближайшие дни в Симеизском парке начинаются демонтажные работы.

Как сообщал в конце июля глава администрации Ялты Иван Имгрунт, до конца года в Ялтинском регионе планируется отремонтировать 4 общественных зоны: сквер им. Калинина, сквер им. Данилевского (10-й микрорайон), сквер на ул. Стахановская (Массандра) и парк М.П. Чеховой. В парке Годлевского в Алупке и парке в Симеизе предполагается в этом году выполнить первый этап работ, и в 2021 году продолжить благоустройство.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе на мысе Хрустальный началось строительство театра оперы и балета. Горожанам вопреки обещаниям властей отказали в ознакомлении с проектом объекта, являющегося частью культурного кластера в Севастополе.

Ученые крымского университета разработали мобильное приложение для охотников. Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ) разработали мобильное приложение для охотников, отображающее границы всех охотничьих угодий полуострова и другую информацию.

Храм-маяк под Алуштой перестанет сползать в море. Возле храма-маяка святого Николая Чудотворца в поселке Малореченское практически закончились берегоукрепительные работы.

У пещеры «Таврида» построят музейно-образовательный комплекс. В Крыму появится научно-образовательный рекреационный комплекс «Таврида».

Происшествия
Житель Крыма возил в багажнике авто почти миллион рублей, в итоге их украли

Житель Крыма возил в багажнике авто почти миллион рублей, в итоге их украли

Житель Евпатории хранил в багажнике автомобиля более 700 тысячи рублей. И их у него украли.

Власть
Власти Крыма ответили Петросяну на претензии в отказе в проведении концертов

Власти Крыма ответили Петросяну на претензии в отказе в проведении концертов

Концерты Евгения Петросяна и выступления других артистов, а также массовые мероприятия в Крыму будут разрешены только после соответствующего распоряжения Роспотребнадзора.

Stars
Ольга Бузова не забудет ночь в Симферополе

Ольга Бузова не забудет ночь в Симферополе фото

В столице Крыма состоялся концерт эпатажной певицы и королевы инстаграма Ольги Бузовой. Это было первое выступление звезды после долгого перерыва в связи с коронавирусом.

Власть
Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга доступности бензина

Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга доступности бензина

Республика Крым и Севастополь оказались почти в конце рейтинга регионов по доступности бензина для населения.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации