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Власть

Новорожденным в Севастополе обещают дарить подарки на 5000 рублей

Всем новорожденным севастопольцам с 1 сентября этого города будут вручать подарочные наборы.

Решение об этом было принято на заседании правительства города.

Как доложил глава департамента здравоохранения Сергей Шеховцов, в наборах будут предметы, которые необходимы в первые дни жизни: бутылочки, пеленки, подгузники, одеяльце, средства по уходу и тому подобное. Общая стоимость вещей в подарке составит 5 тысяч рублей.

Из бюджета Севастополя на эти цели будут выделены более 5 миллионов рублей.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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