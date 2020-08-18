Власть
Новорожденным в Севастополе обещают дарить подарки на 5000 рублей
Всем новорожденным севастопольцам с 1 сентября этого города будут вручать подарочные наборы.
Решение об этом было принято на заседании правительства города.
Как доложил глава департамента здравоохранения Сергей Шеховцов, в наборах будут предметы, которые необходимы в первые дни жизни: бутылочки, пеленки, подгузники, одеяльце, средства по уходу и тому подобное. Общая стоимость вещей в подарке составит 5 тысяч рублей.
Из бюджета Севастополя на эти цели будут выделены более 5 миллионов рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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