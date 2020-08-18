Новорожденным в Севастополе обещают дарить подарки на 5000 рублей

Всем новорожденным севастопольцам с 1 сентября этого города будут вручать подарочные наборы.

Решение об этом было принято на заседании правительства города.

Как доложил глава департамента здравоохранения Сергей Шеховцов, в наборах будут предметы, которые необходимы в первые дни жизни: бутылочки, пеленки, подгузники, одеяльце, средства по уходу и тому подобное. Общая стоимость вещей в подарке составит 5 тысяч рублей.

Из бюджета Севастополя на эти цели будут выделены более 5 миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Школьникам Крыма усложнят программу из-за коронавируса. Образовательная программа в предстоящем учебном году станет интенсивнее, чтобы школьники восполнили пробелы в знаниях.

В Крыму температуру школьникам будут мерить специальные дежурные. Сотрудники Минобразования Крыма ежедневно выезжают в регионы республики в целях осуществления мониторинга готовности образовательных организаций к новому учебному году, готовится ряд методических требований и нововведений.

С дистанцией и в классах: как в Крыму пройдут линейки 1 сентября. В Крыму 1 сентября традиционные школьные линейки организуют только для учеников первых и одиннадцатых классов. Остальные учащиеся отпразднуют начало учебного года в учебных классах.

В крымских вузах конкурс - более четырех человек на место. Конкурс на бесплатное обучение в крымских высших учебных заведениях в эту вступительную компанию превышает 4 человека на место.