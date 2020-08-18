Курортный сезон
Развитие сюжета: Эксперты призывают не сравнивать курорты Крыма с зарубежными ● Власти Ялты считают, что в июле в городе отдохнуло полмиллиона туристов ● Морская вода в Крыму оказалась не совсем чистой ● «Нельзя опускать до эконом-класса» - эксперт о турсекторе Крыма ● Туристы превратили пляжи Крыма в свалки
Нет спасателей и документов: власти Крыма выявили нарушения на пляжах
фото © Крым.реалии
Сотрудники министерства совместно с представителями городской и районной администраций проверили 27 пляжей в феодосийском округе, 11 пляжей Сакского района и 9 пляжей городского округа Саки.
Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов РК.
Пляжи пгт. Орджоникидзе, п. Курортного и пгт. Коктебель находятся в удовлетворительном состоянии, матросы — спасатели дежурят исправно, информационные стенды установленного образца размещены в необходимом количестве на всех пляжах, уборка мусора производится своевременно, дезинфицирующие средства расположены в свободном доступе.
На пользователя пляжа ООО «Таврика» в пгт. Приморском представителем администрации города Феодосии составлен протокол об административном правонарушении за несоблюдение правил благоустройства. На ООО «Итальяшка» в с. Береговом составлен административный протокол за отсутствие необходимых разрешительных документов на функционирование пляжа. Также, на ИП Сидоренко Г.Л. в пгт. Коктебель составлен акт о несоответствии утвержденной схеме пляжа, что в случае не устранения будет основанием для расторжения договора благоустройства.
Стоит отметить особую привлекательность пляжа «Агатовый» в пгт. Орджоникидзе, на котором в текущем году улучшена инфраструктура и организация уборки. Благодаря его отдаленному расположению, панорамным видам и благоустройству, жители и гости крымского полуострова открывают для себя новое красивое и уютное место отдыха.
В ходе мониторинга пляжей Сакского района и г. Саки в целом, соблюдается надлежащее санитарное состояние, обеспечивается дежурство матросов-спасателей, у входов на пляжи размещены информационные табло установленного образца, дезинфицирующие средства также расположены в свободном доступе.
Было установлено отсутствие матросов-спасателей на пляже «МУП Водолей». Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Информация доведена до сведения заместителей глав администраций, курирующих вопросы курортов и туризма.
Ранее, в рамках выездных мониторингов состояния пляжей, были обследованы пляжи в Керчи, Феодосии, Судаке, Новом Свете, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте. А также в Симферопольском, Бахчисарайском, Черноморском, Сакском, Ленинском и Раздольненском районах. Всего за июль было осуществлено 28 выездов, по итогам которых было составлено 25 административных протоколов.
Мониторинг Минкурортов РК по состоянию и безопасности пляжей будет продолжен до конца купального сезона в ежедневном режиме по всем без исключения пляжам Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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