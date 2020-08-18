Крымские единороссы открестились от поехавшего за украинским паспортом членом своей партии

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Экс-член ялтинского отделения «ЕР», попав в Конотоп, заявил об украинском статусе Крыма.

Житель Крыма Василий Лукьянов, облитый зеленкой во время поездки за биометрическим паспортом в украинском городе Конотоп, «не имеет отношения» к ялтинскому отделению партии «Единая Россия». Об этом сообщили в реготделении этой политсилы.

«Лукьянов был снят с учета членов партии по утрате связи с партией (в отношении лиц, изменивших место жительства и не сообщивших об этом). 18 января 2019 года было принято решение об его исключении из партии «Единая Россия», — сказано в письме, которое «ЕР» направила в СМИ.

В партии добавили, что сейчас Лукьянов «не занимает в партийной структуре каких-либо должностей».

В Telegram-канале «Крымский рупор» ранее появилось видео примечательного инцидента. На записи видно, как агрессивно настроенные активисты расспрашивают члена ялтинского отделения «ЕР» — 44-летнего Василия Лукьянова о цели его нахождения в Украине, потом они задают вопрос: «Чей Крым?». Лукьянов подтверждает, что он ялтинский единоросс, и говорит, что приехал на материкову Украину за паспортом, и уверенно заявляет: «Крым — Украины, само собой». Он признается, что на референдуме 2014 года голосовал «за». После чего один из окруживших облил Лукьянова зеленкой.

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