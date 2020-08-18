Коронавирус в Крыму
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Коронавирус в Севастополе: Развожаев поручил усилить проверки гостиниц и кафе
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Временно исполняющий обязанности главы правительства Севастополя Михаил Развожаев поручил увеличить число проверок гостиниц и кафе на предмет выполнения санитарных требований в период пандемии.
Об этом он объявил на аппаратном совещании.
Согласно данным, озвученным в понедельник на совещании, за минувшую неделю было проверено пять средств размещения и 12 предприятий общественного питания. Как выяснилось, в каждой категории по две организации нарушают требования работы. Составлены соответствующие протоколы.
«Туристический сезон в самом разгаре, все зарабатывают деньги, но это приводит и к высоким рискам. Давайте, увеличьте интенсивность проверок, охват. Потому что 12 за неделю это очень мало», – сказал Развожаев.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 427 человек. Режим повышенной готовности продлили в городе до конца лета.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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