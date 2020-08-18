Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +23
море +25

Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: Развожаев поручил усилить проверки гостиниц и кафе

Коронавирус в Севастополе: Развожаев поручил усилить проверки гостиниц и кафе

фото © Крым.реалии

Временно исполняющий обязанности главы правительства Севастополя Михаил Развожаев поручил увеличить число проверок гостиниц и кафе на предмет выполнения санитарных требований в период пандемии.

Об этом он объявил на аппаратном совещании.

Согласно данным, озвученным в понедельник на совещании, за минувшую неделю было проверено пять средств размещения и 12 предприятий общественного питания. Как выяснилось, в каждой категории по две организации нарушают требования работы. Составлены соответствующие протоколы.

«Туристический сезон в самом разгаре, все зарабатывают деньги, но это приводит и к высоким рискам. Давайте, увеличьте интенсивность проверок, охват. Потому что 12 за неделю это очень мало», – сказал Развожаев.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 427 человек. Режим повышенной готовности продлили в городе до конца лета.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сотрудника ДПС в Крыму осудили на 3,5 года тюрьмы за взятки. Инспектора сакского ГИБДД отправят на 3,5 года в тюрьму за 300 тыс. рублей, который он получил взятками.

Полиция Крыма ищет свидетелей смертельного ДТП годичной давности. В рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции разыскивают очевидцев ДТП, произошедшего год назад на трассе Симферополь-Ялта.

Прокуратура проверяет арендатора крымского пляжа, где утонул пятилетний мальчик. Прокуратура Черноморского района Крыма начала проверку по факту смерти 5-летнего ребенка на местном пляже.

В районе Керчи ликвидировали почти 300 кг боеприпасов. 65 снарядов времен Второй мировой войны общей массой 292 кг обезвредили за прошедшие сутки пиротехники крымского главка МЧС России в Керчи и Ленинском районе.

Происшествия
В Крыму разгромили занимавший три парковочных места элитный лимузин

В Крыму разгромили занимавший три парковочных места элитный лимузин

Владелец только приобрел автомобиль, чтобы организовать на полуострове бизнес.

Власть
Крымские единороссы открестились от поехавшего за украинским паспортом членом своей партии

Крымские единороссы открестились от поехавшего за украинским паспортом членом своей партии

Экс-член ялтинского отделения «ЕР», попав в Конотоп, заявил об украинском статусе Крыма.

Коронавирус в Крыму
Пациентов с пневмонией в Крыму будут сразу изолировать в ковидных госпиталях

Пациентов с пневмонией в Крыму будут сразу изолировать в ковидных госпиталях

Министерство здравоохранения Республики Крым изменило маршрутизацию пациентов с диагнозом «внегоспитальная пневмония» – теперь они отправляются для лечения коронавируса даже без подтвержденного теста.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе за сутки коронавирусом заразились шесть человек

В Севастополе за сутки коронавирусом заразились шесть человек

По состоянию на утро 18 августа в Севастополе зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации