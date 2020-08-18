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Власть

Годовой доход Поклонской вырос до 5,4 млн рублей

21:49 вторник, 18 августа 2020
Годовой доход Поклонской вырос до 5,4 млн рублей

фото © ТАСС

Доходы депутата Госдумы России от Крыма, бывшего прокурора полуострова Натальи Поклонской за год выросли на 700 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные из ее декларации о доходах за 2019 год, опубликованные на сайте Госдумы.

Согласно этим данным, за год Поклонская заработала 5,4 млн рублей, против 4,7 млн рублей в 2018 году.

Поклонская все также пользуется двумя служебными квартирами – 79,8 кв метров и 116,6 кв метров и имеет в наличии земельный участок площадью 1014 квадратных метров. В разделе семья в декларации указана только дочь, в распоряжении которой числится та же квартирная недвижимость, что и у Поклонской.

В 2017 году организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» обратила внимание на то, что в декларации Поклонской за 2016 год указаны две квартиры – московская, положенная ей как иногороднему депутату, и симферопольская, которую она занимала как прокурор Крыма и должна была покинуть после того, как перестала работать в ведомстве. Сообщалось, что квартиру площадью 116,6 квадратных метров в Симферополе на улице Тургенева прокуратура Крыма приобрела в 2014 году. Ее цена при покупке составляла 12 млн рублей.

Организация обратилась к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить законность использования недвижимости депутатом.

В ответ Поклонская заявила, что квартира в Симферополе была указана в ее декларации из-за того, что она жила в ней до избрания в российский парламент в 2016 году. По ее словам, комиссия при Генпрокуратуре России рассматривала вопрос о возможности приватизации этой недвижимости.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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