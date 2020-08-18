Власть
Экс-сотрудника КГБ подозревают в участии в «самообороне Крыма»
Следователи Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым сообщили о подозрении мужчине за создание и участие в формировании «самооборона Крыма».
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
«Фигурант, в прошлом работник КГБ СССР, принимал участие в силовом разгоне проукраински настроенных граждан во время митинга в Симферополе, а также захвате административного здания Верховной Рады АР Крым», – сказано в сообщении.
В ведомстве утверждают, что что 55-летний мужчина «воевал на стороне боевиков группировки «ДНР», за что, как отмечают в сообщении, он был награжден медалями и орденами властей Крыма и «ДНР».
Начальник полиции Крыма Виталий Стрижак сообщил, что «правоохранители получили достаточно доказательств, свидетельствующих о создании и участии мужчины, которого он называет Виктором Аносовым, в «незаконном вооруженном формировании самооборона Крыма».
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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