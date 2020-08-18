Экс-сотрудника КГБ подозревают в участии в «самообороне Крыма»

Следователи Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым сообщили о подозрении мужчине за создание и участие в формировании «самооборона Крыма».

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

«Фигурант, в прошлом работник КГБ СССР, принимал участие в силовом разгоне проукраински настроенных граждан во время митинга в Симферополе, а также захвате административного здания Верховной Рады АР Крым», – сказано в сообщении.

В ведомстве утверждают, что что 55-летний мужчина «воевал на стороне боевиков группировки «ДНР», за что, как отмечают в сообщении, он был награжден медалями и орденами властей Крыма и «ДНР».

Начальник полиции Крыма Виталий Стрижак сообщил, что «правоохранители получили достаточно доказательств, свидетельствующих о создании и участии мужчины, которого он называет Виктором Аносовым, в «незаконном вооруженном формировании самооборона Крыма».

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Суд наказал администрацию Ленинского района Крыма. Суд назначил наказание администрации Ленинского района за несвоевременный ответ на мотивированный запрос государственного земельного инспектора Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

Сотрудника ДПС в Крыму осудили на 3,5 года тюрьмы за взятки. Инспектора сакского ГИБДД отправят на 3,5 года в тюрьму за 300 тыс. рублей, который он получил взятками.

Полиция Крыма ищет свидетелей смертельного ДТП годичной давности. В рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции разыскивают очевидцев ДТП, произошедшего год назад на трассе Симферополь-Ялта.

Прокуратура проверяет арендатора крымского пляжа, где утонул пятилетний мальчик. Прокуратура Черноморского района Крыма начала проверку по факту смерти 5-летнего ребенка на местном пляже.