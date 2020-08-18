Курортный сезон
Развитие сюжета: Власти Ялты считают, что в июле в городе отдохнуло полмиллиона туристов ● Морская вода в Крыму оказалась не совсем чистой ● «Нельзя опускать до эконом-класса» - эксперт о турсекторе Крыма ● Туристы превратили пляжи Крыма в свалки ● Российские «звезды» все чаще называют отдых в Крыму «мучением»
Эксперты призывают не сравнивать курорты Крыма с зарубежными
фото © Крым.реалии
Эксперты из Крыма призывают не сравнивать курорты полуострова с зарубежными.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителей крымской туротрасли.
«В небольшой промежуток времени приехало достаточно большое количество людей, люди сравнивают уровень отдыха, например, в Турции и в Крыму, что некорректно. Это разный отдых, разные услуги», – считает директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная.
По мнению руководителя представительства Гостинично-туристской ассоциации в Крыму Валентины Марнопольской, негативные отзывы о Крыме от туристов, которые привыкли отдыхать за границей, не являются показательными. «Уровень сервиса в ряде стран, конечно, выше, это известный факт. Поэтому эта категория туристов высказывает в какой-то степени недовольство... Но это не является показателем того, что во всем Крыму некачественный сервис», – пояснила она.
Ряд экспертов также обратили внимание, что в Крыму развит оздоровительный отдых, чего нет на популярных зарубежных курортах. «Крым всегда был всесоюзной здравницей. Это не просто курорт, где можно получить только пляжный отдых, как в Турции», – рассказал председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.
Ранее сообщалось, что закрытие зарубежных курортов из-за пандемии COVID-19 привело к резкому росту в Крыму числа состоятельных туристов.
Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. За месяц в республике отдохнули почти 1,5 млн человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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