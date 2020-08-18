Эксперты призывают не сравнивать курорты Крыма с зарубежными

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Эксперты из Крыма призывают не сравнивать курорты полуострова с зарубежными.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителей крымской туротрасли.

«В небольшой промежуток времени приехало достаточно большое количество людей, люди сравнивают уровень отдыха, например, в Турции и в Крыму, что некорректно. Это разный отдых, разные услуги», – считает директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная.

По мнению руководителя представительства Гостинично-туристской ассоциации в Крыму Валентины Марнопольской, негативные отзывы о Крыме от туристов, которые привыкли отдыхать за границей, не являются показательными. «Уровень сервиса в ряде стран, конечно, выше, это известный факт. Поэтому эта категория туристов высказывает в какой-то степени недовольство... Но это не является показателем того, что во всем Крыму некачественный сервис», – пояснила она.

Ряд экспертов также обратили внимание, что в Крыму развит оздоровительный отдых, чего нет на популярных зарубежных курортах. «Крым всегда был всесоюзной здравницей. Это не просто курорт, где можно получить только пляжный отдых, как в Турции», – рассказал председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

Ранее сообщалось, что закрытие зарубежных курортов из-за пандемии COVID-19 привело к резкому росту в Крыму числа состоятельных туристов.

Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. За месяц в республике отдохнули почти 1,5 млн человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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