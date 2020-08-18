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Общество

Эксперт назвал две главные проблемы молодых крымчан

12:37 вторник, 18 августа 2020
Эксперт назвал две главные проблемы молодых крымчан

фото © Новости Крыма

Вопросы жилья и работы – то, что больше всего волнует крымскую молодежь.

Такое заявление сделал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Сергей Селимов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Он уточнил, что при поиске работы молодые крымчане часто неверно расставляют приоритеты, стремясь не столько заработать, сколько получить деньги, и довольно легко относятся к вопросу собственного трудоустройства. 

«Молодых людей интересует в первую очередь доступность жилья, образования и достойная работа. Мы прекрасно понимаем, что с рабочими местами всегда есть проблемы, но и сами ребята хотят, чтобы больше платили, но меньше нагружали. Когда встречаемся с молодыми людьми, задаем им вопрос – сколько хотите получать? Отвечают – около 40 тысяч рублей. Тогда мы спрашиваем, а у кого из вас есть резюме? Все молчат. А как тогда о вас узнают, если этого нет? Ищите хорошие вакансии. Люди не занимаются своим трудоустройством, берут то, что лежит плохо, а потом не хотят там работать», - сказал Селимов.

Он добавил, что многие молодые семьи подолгу живут на съемных квартирах, не озадачиваясь покупкой своего жилья, а потом сталкиваются с проблемами при устройстве детей в сады и школы.

«Семья живет около 7 лет в одном районе, а возить детей в школу или сад должны в другой конец города, так как берут только по прописке. Это тоже проблема», - заключил Селимов.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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