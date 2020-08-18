Общество
Эксперт назвал две главные проблемы молодых крымчан
фото © Новости Крыма
Вопросы жилья и работы – то, что больше всего волнует крымскую молодежь.
Такое заявление сделал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Сергей Селимов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
Он уточнил, что при поиске работы молодые крымчане часто неверно расставляют приоритеты, стремясь не столько заработать, сколько получить деньги, и довольно легко относятся к вопросу собственного трудоустройства.
«Молодых людей интересует в первую очередь доступность жилья, образования и достойная работа. Мы прекрасно понимаем, что с рабочими местами всегда есть проблемы, но и сами ребята хотят, чтобы больше платили, но меньше нагружали. Когда встречаемся с молодыми людьми, задаем им вопрос – сколько хотите получать? Отвечают – около 40 тысяч рублей. Тогда мы спрашиваем, а у кого из вас есть резюме? Все молчат. А как тогда о вас узнают, если этого нет? Ищите хорошие вакансии. Люди не занимаются своим трудоустройством, берут то, что лежит плохо, а потом не хотят там работать», - сказал Селимов.
Он добавил, что многие молодые семьи подолгу живут на съемных квартирах, не озадачиваясь покупкой своего жилья, а потом сталкиваются с проблемами при устройстве детей в сады и школы.
«Семья живет около 7 лет в одном районе, а возить детей в школу или сад должны в другой конец города, так как берут только по прописке. Это тоже проблема», - заключил Селимов.
Ранее ученые из КФУ провели опрос среди представителей крымской молодежи и выяснили, что у них нет барьера перед «другими» людьми, но очень силен так называемый «островной» менталитет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Эта зараза поразила Крым»: не менее половины молодых крымчан - наркозависимы. В Крыму не менее половины молодежи поражено наркотической зависимостью.
Крымские студенты хотят получать специальности в сфере общепита и торговли. Студенты Крыма наиболее часто предпочитают получение специальностей в сфере общественного питания и торговли.
Ученые заявили, что молодежь Крыма абсолютно аполитична. Центр социологических исследований СевГУ завершает в 2019 году трехлетнюю работу над проектом «Межнациональное и межрелигиозное согласие в студенческой среде Крыма и Севастополя».
Молодежь Крыма сейчас больше увлечена вэйпами, нежели сигаретами. Крымская молодежь сейчас предпочитает «парение» вэйпом курению сигарет.
В Севастополе за сутки коронавирусом заразились шесть человек
По состоянию на утро 18 августа в Севастополе зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Два пациента с COVID-19 скончались в Крыму за прошедшие сутки
Два пациента с подтвержденным COVID-19 скончались в Крыму за истекшие сутки.
В Крыму 36 новых заражений коронавирусом
За 17 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции.
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
Бывшая крымская чиновница и поп-звезда Валентина Легкоступова умерла. 54-летняя российская певица накануне смерти находилась в состоянии комы.
14 августа
Нет спасателей и документов: власти Крыма выявили нарушения на пляжах
Сотрудники министерства совместно с представителями городской и районной администраций проверили 27 пляжей в феодосийском округе, 11 пляжей Сакского района и 9 пляжей городского округа Саки.