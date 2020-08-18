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Происшествия

Две смертельные аварии произошли на крымских дорогах за сутки

16:17 вторник, 18 августа 2020

За прошедшие сутки на крымских дорогах погибли два человека. Согласно сводке Управления ГИБДД МВД по Республике Крым, накануне ночью на дороге Симферополь – Евпатория произошла смертельная авария.

38-летний водитель «Запорожца», двигаясь со стороны трассы Саки – Орловка в Евпаторию на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу Lexus, двигающемуся по своей полосе движения. В результате этого иномарка столкнулась с «Запорожцем», водитель которого от полученных травм скончался. В свою очередь водитель Lexus получил закрытый перелом правого бедра. В данный момент полиция проводит проверку.  Другая авария произошла на трассе Черноморское – Воинка в Раздольненском районе.31-летний водитель Ford Mondeo, двигаясь со стороны села Ботаническое в направлении села Ручьи, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и въехал в дерево. Водитель получил травмы несовместимые с жизнью.

Как ранее сообщили в ведомстве, за прошедшую неделю на дорогах Крыма правоохранители зарегистрировали 57 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли шесть человек, среди которых один ребенок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе скорая сбила скейтбордиста на переходе. В Севастополе сбили молодого человека на пешеходном переходе. ДТП произошло вечером 17 августа на площади 50-летия СССР в районе улицы Надежды Островской.

В жуткой аварии погибла отдыхавшая в Крыму семья. Семейная пара из Иркутской области с девятилетним ребенком возвращалась домой с отдыха из Крыма, и попала в жуткое ДТП в Омской области.

В Симферополе легковушка протаранила скорую помощь. В Симферополе произошло ДТП с участием автомобиля Lada и скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Стало известно, кто разгромил лимузин в крымском селе. Не так давно в Сакском районе около жилого дома разбили белый лимузин. Новость о таком событии моментально разлетелась по всем крымским пабликам.

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