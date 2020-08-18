Две смертельные аварии произошли на крымских дорогах за сутки

За прошедшие сутки на крымских дорогах погибли два человека. Согласно сводке Управления ГИБДД МВД по Республике Крым, накануне ночью на дороге Симферополь – Евпатория произошла смертельная авария.

38-летний водитель «Запорожца», двигаясь со стороны трассы Саки – Орловка в Евпаторию на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу Lexus, двигающемуся по своей полосе движения. В результате этого иномарка столкнулась с «Запорожцем», водитель которого от полученных травм скончался. В свою очередь водитель Lexus получил закрытый перелом правого бедра. В данный момент полиция проводит проверку. Другая авария произошла на трассе Черноморское – Воинка в Раздольненском районе.31-летний водитель Ford Mondeo, двигаясь со стороны села Ботаническое в направлении села Ручьи, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и въехал в дерево. Водитель получил травмы несовместимые с жизнью.

Как ранее сообщили в ведомстве, за прошедшую неделю на дорогах Крыма правоохранители зарегистрировали 57 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли шесть человек, среди которых один ребенок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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