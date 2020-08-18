Два пациента с COVID-19 скончались в Крыму за прошедшие сутки

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Два пациента с подтвержденным COVID-19 скончались в Крыму за истекшие сутки.

Это следует из информации республиканского министерства здравоохранения о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Общее число умерших пациентов с подтвержденным COVID-19 в Республике Крым – 23 человека.

За истекшие сутки новая коронавирусная инфекция подтверждена у 36 человек в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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