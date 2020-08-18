Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму 36 новых заражений коронавирусом ● Будет ли осенью новая волна коронавируса: мнение инфекциониста ● Новая жертва коронавируса: в Крыму скончался еще один пациент с COVID ● В Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки ● В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом
Два пациента с COVID-19 скончались в Крыму за прошедшие сутки
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Два пациента с подтвержденным COVID-19 скончались в Крыму за истекшие сутки.
Это следует из информации республиканского министерства здравоохранения о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Общее число умерших пациентов с подтвержденным COVID-19 в Республике Крым – 23 человека.
За истекшие сутки новая коронавирусная инфекция подтверждена у 36 человек в Крыму.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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