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Власть

Более 46 тысяч симферопольцев подали заявление на льготный проезд

Более 46 тысяч симферопольцев с 1 июля подали заявление на оформление льготного проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщила заместитель начальника департамента труда и социальной защиты населения Юлия Тур.

«Всего принято 46 120 заявлений от граждан на предоставление им права льготного проезда, в том числе за прошедшую неделю принято 4 372 заявления», – привела данные Тур.

Крымчанам, которые пользуются правом льготного проезда в общественном транспорте, необходимо до 1 сентября подать заявления на использование электронного документа для валидаторов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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