Власть
Более 46 тысяч симферопольцев подали заявление на льготный проезд
Более 46 тысяч симферопольцев с 1 июля подали заявление на оформление льготного проезда в общественном транспорте.
Об этом сообщила заместитель начальника департамента труда и социальной защиты населения Юлия Тур.
«Всего принято 46 120 заявлений от граждан на предоставление им права льготного проезда, в том числе за прошедшую неделю принято 4 372 заявления», – привела данные Тур.
Крымчанам, которые пользуются правом льготного проезда в общественном транспорте, необходимо до 1 сентября подать заявления на использование электронного документа для валидаторов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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