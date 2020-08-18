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Безруков выступит в Ялте и Севастополе с «безопасным» спектаклем

09:50 вторник, 18 августа 2020

Российский актер театра и кино Сергей Безруков впервые за полгода выйдет на сцену в Ялте и Севастополе с моноспектаклем.

«18, 19 августа в Ялте и Севастополе впервые за полгода выйду на сцену. Моноспектакль «И жизнь, и театр, и кино» – наверное, самый безопасный спектакль по нынешним временам, на сцене я один. Зрители от меня в 1,5 метрах, даже больше. Так что работаем, увидимся!», - сказал актер на видео в Instagram. 

Последний раз Безруков посещал полуостров в феврале. Тогда он показал поклонникам коллекцию картин и экспонатов симферопольского художественного музея.

Тогда актер разместил в сети около трех десятков снимков полотен известных художников: Венецианова, Петрова–Водкина, Левитана, Айвазовского, и несколько фотографий других экспонатов, в числе которых бюст одного из любимых поэтов актера - Пушкина. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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