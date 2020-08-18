Аксенов: «всех, кого нам приходится искать, нужно уволить»

фото © rk.gov.ru

Сергей Аксенов проинспектировал объекты строительства и реконструкции в городе Керчи.

Об этом сообщило Управление информации и пресс-службы главы Республики Крым.

«Продолжаем инспекцию объектов строительства и реконструкции на территории Республики Крым, на этот раз в городе-герое Керчи. Посетили большое количество объектов. К сожалению, наблюдаются проблемы по ряду направлений. Есть вопросы как к подрядчикам, так и к заказчикам, представители которых не всегда могут дать внятные ответы на поставленные вопросы», — заявил Сергей Аксенов.

Он проверил ход строительства общеобразовательной школы в районе ул. Архиепископа Луки, жилого дома на ул. Рыбаков, дороги к крепости «Керчь». Также Сергей Аксенов проинспектировал строительство разводящих сетей вдоль улиц Ворошилова, Правды и переулка Поветкина, благоустройство придомовой территории на ул. Проспект Победы 15, 16, 19, реновацию придомовых территорий на ул. Дейкало 2, 4, ул. Кавказской 17, 19, 21 и ул. Черноморской 16 на Бульваре пионеров 3 Кроме того, Глава республики посетил объект благоустройства зоны отдыха на Бульваре Пионеров, противооползневые сооружения берегового склона района Аршинцево, несанкционированную свалку и т.д.

«В части благоустройства придомовых территорий есть определенные подвижки, подрядчик на месте работает, есть действительно все шансы закончить работы в срок. С другой стороны, многие вопросы с жителями, как сегодня стало известно, не обсуждались. Нужно чаще общаться органам власти с жителями города. Это очень важно», — подчеркнул он.

В ходе визита стало известно, что капитальное строительство общеобразовательной школы на ул. Архиепископа Луки началось в июле, а в графике указано, что работы ведутся с февраля. При этом количество людей и техники не обозначены в графике работ, также нет подписи заказчика. Глава республики поручил разобраться в ситуации, найти ответственного за нестыковки в графике и его недоработку.

Работы по благоустройству на Бульваре Пионеров на данный момент приостановлены, однако объект обещают доделать к концу года.

«Все очень просто: всех, кого нам приходится искать, нужно уволить. Пусть ищут новую работу, предупреждали всех по 10 раз. Если необучаемые – это их трудности», — заявил глава Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Развожаев попросил разобраться с палатками на Инжире в Севастополе. Любители отдыха на природе в палатках нарушают противопожарный режим.

Политолог: У Аксенова и Константинова скрытый конфликт. Глава Крыма Сергей Аксенов находится у руля крымской власти вот уже более шести лет: сначала он совмещал эту должность с председательством в правительстве полуострова, однако осенью 2019 года эти посты разделили.

Аксенов уже окончательно приказал ликвидировать очереди в крымских МФЦ. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил ликвидировать очереди в многофункциональных центрах «Мои документы».

В России резко выросло число граждан, которым запрещено выезжать из страны. Почти 4 млн россиян оказались невыездными в 2020 году из-за долгов по алиментам, штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ и кредитам, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом.