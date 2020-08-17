Происшествия
Житель Крыма возил в багажнике авто почти миллион рублей, в итоге их украли
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Житель Евпатории хранил в багажнике автомобиля более 700 тысячи рублей. И их у него украли.
Как сообщили в МВД по РК, в дежурную часть ОМВД России по Евпатории обратился местный житель с заявлением о том, что «неизвестные тайно проникли в багажник его автомобиля, откуда похитили денежные средства в сумме 723 тысячи рублей».
Следователи установили, что багажник не был взломан – его вскрыли при помощи специального устройства, позволяющего считывать код сигнализации.
В ходе следствия выяснилось, что жертву преступники выбрали не случайно: в день кражи мужчина снимал выручку с банковских терминалов, а воры за ним следили.
Вскоре сыщикам удалось установить марку и государственный номер автомобиля, на котором передвигались злоумышленники. Оказалось, что в день преступления машина покинула Крым и добралась до Анапы.
В течение нескольких дней крымские оперативники методично «прочесывали» улицы курортного города, осматривали каждый двор и автостоянку. И на одном из перекрестков увидели разыскиваемый автомобиль, в котором находились двое мужчин.
Задержать подозреваемых помогли местные сотрудники ГИБДД. Злоумышленниками оказались 41-летний и 46-летний жители Республики Карелия. В автомобиле подозреваемых было обнаружено и изъято специальное устройство считывания кода сигнализации – так называемый «код-граббер». Часть похищенных денег обнаружена на банковской карте одного из подозреваемых.
Задержанные доставлены в город Евпаторию. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следственным отделом ОМВД России по г. Евпатории возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ. (Кража, совершенная в крупном размере). Злоумышленники свою вину признали. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа, принудительных работ, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом.
В тексте использованы материалы: Новый день
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