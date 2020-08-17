Застройщик продолжает работы на территории Карадакского заповедника

Строительные работы на территории Карадкского заповедника продолжаются, несмотря на запрет местных властей.

Об этом сообщает феодосийское издание «Кафа» и ряд других крымских СМИ, а также депутат горсовета Феодосии Артем Мельниченко.

По информации депутата, застройщик регулярно проводит земляные работы и бетонирование территории «без соответствующих разрешений и согласований на это».

Как сообщает Мельниченко, чтобы остановить застройщика в адрес прокуратуры, Следственного комитета и крымского Министерства имущественных и земельных отношений депутаты Феодосийского городского совета направили «решение об обращении о проведении проверки и возврату из незаконного пользования двух земельных участков около родника «Лягушка».

«Решение сессии Феодосийского городского совета об обращении» было принято единогласно. Под ним подписались все без исключения депутаты горсовета. Теперь мы надеемся, что и власти республики тоже подключатся к нашей борьбе и помогут вернуть земли Карадагскому заповеднику из незаконного пользования в государственную собственность», – написал Мельниченко в Фейсбуке.

Реакции властей Крыма и правоохранительных ведомств пока нет. Комментарии самого застройщика также отсутствуют.

Жители Коктебеля сообщали ранее о начале жилой застройки на территории Карадагского заповедника в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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